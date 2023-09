Esplorare l’impatto dell’industria del gioco d’azzardo sull’economia globale

L’industria del gioco d’azzardo si sta intrecciando sempre più con l’economia globale, offrendo un’opportunità di approfondimento ancora maggiore. Questo documento di ricerca analizza i diversi aspetti dell’industria e il suo impatto sul panorama economico generale. Esplora il ruolo del settore pubblico e privato nella promozione dello sviluppo e i rischi associati alle attività di gioco d’azzardo.

Inoltre, vengono discussi temi come la tassazione, l’impatto sull’occupazione, il riciclaggio di denaro e gli effetti dirompenti dei progressi tecnologici. Infine, si spiega perché i governi dovrebbero regolamentare l’industria del gioco d’azzardo per garantire la crescita economica e i benefici sociali.

Panoramica dell’industria del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo è praticato da molte persone in tutto il mondo, da chi gioca casualmente tra amici a chi gioca professionalmente nei casinò. Il gioco d’azzardo può essere una fonte di intrattenimento, di svago e anche di sviluppo economico, essendo una delle principali industrie mondiali. Il gioco d’azzardo consiste nello scommettere denaro o un oggetto di valore su un evento dall’esito incerto, con l’intento primario di vincere altro denaro o un oggetto di valore.

I giocatori possono approfondire la loro conoscenza del gioco d’azzardo studiando attentamente il gioco e sviluppando le proprie strategie. Questo può aiutarli a giocare con maggior successo e ad aumentare le probabilità di vincita. Giocare con gli amici raccomandati può anche aiutare a creare un legame e a rimanere in contatto. Permette l’interazione sociale e la condivisione di esperienze che possono contribuire a rafforzare le relazioni.

La portata globale dell’industria del gioco d’azzardo è aumentata negli ultimi anni, rendendola più accessibile. Il miglioramento delle tecnologie ha permesso l’introduzione del gioco d’azzardo online in alcuni Stati tra la metà degli anni 2000 e la metà degli anni 2010. I casinò virtuali hanno influenzato notevolmente l’industria dell’intrattenimento, alimentandone lo sviluppo e la crescita. La pandemia ha avuto un impatto significativo sul settore, in quanto un numero maggiore di persone si iscrive ai casinò online e gioca ai giochi da casinò invece che ai grandi eventi sportivi. I casinò sono in attesa di riaprire e di riassumere il personale.

Tipi di gioco d’azzardo

I tipi di gioco d’azzardo sono vari e stanno diventando sempre più popolari. Dai giochi di casinò come il blackjack, la roulette, il baccarat, i dadi e le slot machine alle scommesse sportive sui risultati di vari eventi sportivi – per non parlare delle lotterie e del bingo, che spesso vengono giocati nelle comunità locali – ce n’è per tutti i gusti.

Il poker è un gioco di carte particolarmente popolare che ha dimostrato di avere effetti positivi sulle funzioni cerebrali, come l’aumento del flusso sanguigno al cervello. Grazie alle applicazioni e alle piattaforme di social media come Facebook, che consentono un facile accesso in qualsiasi parte del mondo, iscriversi ai siti di casinò non è mai stato così facile e conveniente.

La portata globale dell’industria del gioco d’azzardo

La portata globale del gioco d’azzardo è in continua crescita? La sua popolarità è inarrestabile? – è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Il valore del gioco d’azzardo è stimato in circa 450 miliardi di dollari e si estende in molti Paesi e, con l’avvento dei casinò virtuali, anche nelle nostre case. Solo in India, si prevede che il gioco d’azzardo online aumenterà del 27% tra il 2020 e il 2023.

L’industria ha avuto un impatto positivo sull’economia come un sasso che fa increspature in uno stagno: maggiori opportunità di lavoro, entrate fiscali per i governi statali e locali, sviluppo economico attraverso i casinò fluviali… l’elenco continua! Non solo, ma sono stati creati nuovi posti di lavoro e il turismo è stato incrementato.

Purtroppo, ci sono anche degli aspetti negativi: la dipendenza dal gioco d’azzardo può portare le persone a spendere meno denaro altrove, con un impatto negativo sulla crescita economica; può anche aumentare il tasso di criminalità e la corruzione a causa della mancanza di regolamentazione. Per questo motivo è importante disporre di un buon quadro normativo per ridurre al minimo questi effetti negativi.

Impatto sull’economia

L’industria del gioco d’azzardo, o più specificamente il gioco d’azzardo nei casinò, è uno dei principali attori dell’economia globale. La sua domanda è determinata dai costi dell’occupazione, dai beni e servizi acquistati, dagli investimenti e dalle tasse pagate. Ma quali sono i vantaggi economici del gioco d’azzardo legalizzato? Può creare posti di lavoro e portare ulteriori entrate alle imprese locali. Inoltre, aumenta gli investimenti di capitale nella regione e genera ulteriori entrate fiscali, il che porta a un migliore sviluppo economico della regione!

Occupazione e mercati del lavoro

I casinò hanno un grande impatto sui mercati del lavoro locali – ma come? È dimostrato che i casinò possono effettivamente essere una manna per l’occupazione e il reddito delle comunità circostanti. Si stima che negli Stati Uniti oltre un milione di persone siano impiegate nell’industria del gioco d’azzardo, il che lo rende popolare come un film estivo!

Il gioco d’azzardo offre opportunità a coloro che non avrebbero potuto trovare lavoro altrove, poiché nei pacchetti di lavoro sono spesso inclusi benefici come l’assistenza sanitaria e i piani pensionistici. Le corse dei cavalli sono anche una fonte di reddito per i proprietari, gli allenatori e i fantini, quasi come se gestisse un’attività in proprio!

Anche i governi statali e locali traggono vantaggio dai casinò: le entrate fiscali che generano possono essere utilizzate per finanziare programmi di istruzione pubblica. Quali altri benefici ottengono i governi statali e locali dai casinò?

Entrate fiscali

L’industria del gioco d’azzardo è come un albero del denaro, che fornisce più di 70 miliardi di dollari di entrate fiscali ai governi statali e locali. Nel solo Nevada, le entrate lorde rettificate dei casinò sono stimate in circa 9,5 miliardi di dollari all’anno – una cifra impressionante che è difficile da ignorare. L’evidenza di un aumento del gettito fiscale dei casinò è tuttavia limitata, a causa di fattori quali la sostituibilità tra i nuovi casinò e le opportunità di gioco d’azzardo legali esistenti nello Stato (come le lotterie e le corse dei cavalli) e i beni e servizi non legati al gioco d’azzardo.

Il gioco d’azzardo è stato definito un’imposta regressiva perché i battelli fluviali sono spesso situati in aree povere, mentre le lotterie statali sono anch’esse molto regressive. Per raccogliere entrate da questo settore, gli Stati impongono tasse sui casinò, fanno pagare le tasse ogni anno per il rinnovo delle licenze dei casinò e legalizzano il gioco d’azzardo online, che offre ulteriori opportunità di tassazione. Le entrate fiscali dei casinò vanno a beneficio dei beneficiari, in quanto vengono trasferite dai proprietari dei casinò ai programmi statali – ma quanto si potrebbe fare di più se queste entrate venissero utilizzate correttamente?

Il turismo

Las Vegas è la destinazione turistica più popolare degli Stati Uniti e il suo successo è in gran parte dovuto al gioco d’azzardo legalizzato. Il turismo del gioco d’azzardo può portare una serie di benefici economici: aumento delle entrate per le imprese locali, creazione di posti di lavoro e maggiori entrate fiscali, come una pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno. Ma che dire dei possibili effetti negativi? L’aumento del tasso di criminalità o altri costi sociali? È importante valutare entrambi gli aspetti prima di decidere sull’impatto economico del gioco d’azzardo.

Implicazioni sociali

Le implicazioni sociali dell’industria del gioco d’azzardo sono di vasta portata e spesso sottovalutate. Il gioco d’azzardo può portare a una serie di potenziali problemi, come il gioco problematico, la criminalità e la corruzione. Il gioco d’azzardo problematico, in particolare, può portare a problemi fisici ed emotivi per gli individui e le famiglie – dal mal di testa cronico alla depressione – nonché a difficoltà finanziarie come l’aumento del debito o la diminuzione della produttività.

Nel solo Wisconsin, il costo sociale totale dovuto al gioco d’azzardo problematico è stimato in oltre 307 milioni di dollari per tutti i giocatori d’azzardo; questo include fattori quali i costi del gioco d’azzardo patologico per individui e famiglie, la congestione del traffico, la richiesta di maggiori infrastrutture o servizi pubblici, l’impatto ambientale, il trasferimento di residenti, l’aumento dei tassi di criminalità, ecc.

I giocatori d’azzardo patologici tendono a utilizzare una varietà di metodi per finanziare la loro abitudine: stipendi da lavori che non possono più accettare a causa della loro dipendenza, carte di credito, prestiti da amici o familiari, prestiti da banche o altre istituzioni finanziarie. Il costo annuale delle ore di lavoro perse per ogni giocatore d’azzardo in Wisconsin è stimato in 1.330 dollari, mentre il costo del trattamento è di circa 360 dollari a persona. Inoltre, anche i datori di lavoro subiscono perdite, con un impatto economico medio mensile di oltre 1.300 dollari a causa dei fallimenti provocati dai debiti o dalla perdita di salario dei giocatori problematici.

Gioco d’azzardo problematico

Il gioco d’azzardo problematico è un problema in crescita che ha costi sociali significativi. Dai problemi fisici ed emotivi nelle famiglie dei giocatori d’azzardo patologici ai salari persi, ai fallimenti, ai debiti e alla perdita di produttività, è chiaro che gli effetti sono di vasta portata.

Negli Stati Uniti, più di trenta Stati hanno legalizzato il gioco d’azzardo nei casinò, provocando un aumento dei giocatori problematici. Gli studi dimostrano che i debiti di gioco sono ai massimi storici. Un’analisi economica di questo problema ha rilevato che il costo sociale in Wisconsin per tutti i giocatori d’azzardo è stimato in 307 milioni di dollari; 138 milioni di dollari solo per i giocatori di casinò.

I giocatori d’azzardo patologici spesso finanziano la loro dipendenza attraverso stipendi, carte di credito, prestiti da amici/parenti o prestiti da banche/istituti finanziari. Il costo annuale delle ore di lavoro perse per giocatore è stimato in 1.330 dollari (tutti) e 1.390 dollari (casinò). I costi delle terapie sono di circa 360 dollari (tutti) e 440 dollari (casinò). Questo non include altri impatti economici come la perdita di produttività del datore di lavoro (oltre 1.300 dollari al mese), il fallimento o la perdita di salario dovuta all’accumulo di debiti.

Criminalità e corruzione

I potenziali rischi di criminalità che si nascondono nell’industria del gioco d’azzardo possono avere un impatto devastante sull’economia globale, soprattutto per i turisti. Portando con sé grandi quantità di denaro e non conoscendo l’ambiente circostante, sono facili bersagli di furti, frodi e prostituzione. La crescita dei casinò commerciali ha esacerbato questo problema, poiché è associata a fenomeni di corruzione come il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività illegali e l’evasione fiscale. Ciò può comportare una perdita di gettito fiscale e un aumento delle spese per le misure di sicurezza, per non parlare di altre conseguenze economiche. Per proteggersi da questi rischi, i governi devono adottare misure per regolamentare l’industria del gioco d’azzardo e garantire che vengano adottate misure adeguate per prevenire la criminalità e la corruzione.

Quadro normativo

L’industria del gioco d’azzardo è regolamentata in modo diverso negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Nel 1987, la Corte Suprema degli Stati Uniti, nella causa California v. Cabazon Band of Mission Indians, ha contestato le leggi statali che proibivano il gioco d’azzardo nelle terre tribali – una sfida che ha avuto successo. Il Professional and Amateur Sports Protection Act del 1992 limita le scommesse sportive sponsorizzate dallo Stato negli Stati Uniti.

Ma cosa potrebbe ottenere un’industria del gioco d’azzardo più regolamentata? Potrebbe proteggere le persone dal gioco d’azzardo imprudente? Potrebbe aiutare l’economia a crescere? Le tasse sui casinò possono rappresentare un’ulteriore fonte di entrate per i governi, mentre la creazione di posti di lavoro, l’aumento del turismo e le entrate per le comunità locali sono tutti potenziali benefici che possono essere sbloccati attraverso la regolamentazione. Un’industria ben regolamentata potrebbe essere un vantaggio per tutti!

Regolamenti negli Stati Uniti

Le normative sul gioco d’azzardo negli Stati Uniti? Variano da Stato a Stato. Tuttavia, la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1987 ha cambiato tutto per le aree tribali: ha annullato le leggi che limitavano il gioco d’azzardo nelle terre tribali riconosciute a livello federale e ha permesso loro di offrire legalmente i servizi. Protezione degli sport professionali e amatoriali. La legge del 1992 limita le scommesse sportive sponsorizzate dallo Stato in tutto il Paese.

Gli Stati hanno emanato regolamenti per garantire che i casinò siano gestiti in modo responsabile ed etico – sistemi di monitoraggio, personale minimo, orari di funzionamento limitati…. e richiedono persino relazioni sulle operazioni, sui profitti e sulle perdite! Inoltre, una parte delle vincite dei casinò deve essere devoluta a programmi sociali, a seconda dei requisiti di ogni Stato.

Regolamenti dell’Unione Europea

Le normative per l’industria del gioco d’azzardo in Europa – che ne dite? Beh, variano da Paese a Paese. La Francia e la Spagna, per esempio, hanno una stretta sulle loro industrie del gioco d’azzardo, mentre Paesi come la Germania e il Regno Unito sono più permissivi. Dipende anche dal tipo di gioco d’azzardo: giochi da casinò o scommesse sportive?

In generale, queste normative mirano a proteggere i consumatori: assicurarsi che i giocatori conoscano tutti i rischi associati al gioco d’azzardo, tenere lontani i minori dai casinò e prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro. Inoltre, alcuni governi impongono agli operatori tasse aggiuntive come ulteriore fonte di reddito – la ciliegina sulla torta, per così dire! Nel Regno Unito, ad esempio, gli operatori di slot machine devono pagare il 15% di tasse sui loro ricavi lordi da gioco, mentre le altre attività sono soggette al 10%. In Francia, invece, i casinò devono pagare il 30% di tasse sui loro ricavi lordi da gioco – fantastico!

Sintesi

Questo articolo ha esaminato l’impatto dell’industria del gioco d’azzardo sull’economia globale e ha scoperto che può avere effetti sia positivi che negativi. La portata globale dell’industria è enorme, poiché fornisce una varietà di forme di intrattenimento di gioco in tutto il mondo e porta benefici economici come la creazione di posti di lavoro, l’aumento del reddito e del gettito fiscale e il miglioramento dello sviluppo economico.

Tuttavia, è necessario considerare anche gli impatti sociali dell’industria, come il gioco d’azzardo problematico e i costi ad esso associati, nonché la criminalità e la corruzione. Sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea dispongono di quadri giuridici per proteggere i consumatori e garantire la tassazione, ma questi sono messi in discussione da vari sviluppi.

Ciò significa che è necessario tenersi al passo con l’evoluzione delle normative per raccogliere i benefici economici e allo stesso tempo prendere precauzioni contro le conseguenze negative. Nel complesso, questo articolo ha dimostrato che l’industria del gioco d’azzardo continua ad avere un impatto sull’economia globale e probabilmente lo avrà anche in futuro.