Elisa raddoppia le date di “An Intimate Christmas – One (Special) Night Only”

Elisa raddoppia: nuova data per il concerto natalizio ‘An Intimate Christmas – One (Special) Night Only’. Attesi tanti ospiti sul palco

Dopo aver registrato il sold out a poche ore dall’apertura delle prevendite, Elisa raddoppia lo speciale concerto natalizio atteso a dicembre. Alla data del 16 dicembre di ‘An Intimate Christmas – One (Special) Night Only’ si aggiunge quella del 15 dicembre, entrambe al Mediolanum Forum di Assago. “Doveva essere davvero una, special, night. Ma ci avete travolto d’affetto e i biglietti sono finiti in 4 ore”., scrive Elisa su Instagram. “Mi dicono che ci sono tantissime richieste e quindi abbiamo deciso di aggiungere un’altra data, questa volta davvero l’ultima, il 15 dicembre. Saranno 2, a questo punto, serate indimenticabili, ve lo assicuro”.

INFO E BIGLIETTI

Il presale dei biglietti per la nuova data di ‘An Intimate Christmas – One (Special) Night Only’ (adesso ‘An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only’ ha aperto ieri per gli iscritti al fan club di Elisa. La vendita generale sarà invece dalle ore 16.00 di mercoledì 27 settembre su ticketone.it e su clappit.com.