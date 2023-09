Orologi: nei negozi disponibili i nuovi Seiko Prospex

I nuovi Seiko Prospex SUMO, KING TURTLE,“KING SAMURAI in edizione speciali Padi sono disponibili presso tutte le Boutique Seiko e rivenditori autorizzati

La collezione Seiko Prospex propone una nuova edizione speciale PADI, dedicata al tema “Great Blue” e che comprende tre iconici segnatempo, Sumo, King Turtle e King Samurai.

I tre orologi sono noti tra gli appassionati del brand per via del loro design emblematico. Il modello SUMO è soprannominato così per il profilo “tonneau” della cassa e per la pienezza delle linee. TURTLE deve questo “nickname” alla forma della cassa, che ricorda il carapace di una tartaruga, mentre quella del SAMURAI presenta sfaccettature che richiamano l’armatura degli storici combattenti giapponesi.

I tre inediti orologi si presentano in una declinazione dedicata al mondo degli appassionati di immersione e sono accomunati dal colore blu intenso del quadrante e dal suo particolare motivo, che richiama lo scintillio della superficie dell’oceano vista dalla prospettiva di un sub, quando la luce si tuffa nel mare.

L’azzurro, che garantisce un’elevata leggibilità in acque profonde, è usato come colore d’elezione sulla scala della lunetta e sulla lancetta dei minuti, utilizzate sott’acqua per indicare il tempo trascorso durante le immersioni. Indici e sfere sono rivestiti con l’iconica Lumibrite Seiko.

Tutti e tre gli orologi sono dotati di un astuccio speciale. I nuovi Seiko Prospex SUMO”, “KING TURTLE”, “KING SAMURAI in edizione speciali Padi sono disponibili presso tutte le Boutique Seiko e rivenditori autorizzati selezionati, e sul sito e-commerce www.seikoboutique.it.