Onice in radio e in digitale con “Se veramente”

Esce il primo singolo di Onice, “Se veramente”, per Romolo Dischi (distribuzione Altafonte Italia). La canzone si chiama “Se veramente” ed è sostanzialmente uno sfogo personale. Nella vita tutti ci siamo trovati ad assorbire la negatività, intesa come dolore, ansia o stress, di chi ci sta intorno, anche in momenti in cui ci siamo sentiti apparentemente bene. Nella canzone si parla proprio di questo, di come spesso le sensazioni degli altri diventano talmente nostre quasi da non riuscire più a staccarcele di dosso, diventando quasi una seconda pelle. Tutto questo per cercare di offrire conforto all’altra persona, per rendersi utili in

qualunque modo: non è sempre facile essere di sostegno alle persone a noi più care, e quindi prendere qualche pezzetto del loro malessere ci fa sentire più vicini a loro. Anche se non è semplice, a volte un sano distacco è necessario.

Una miscela do Pop Elettrico ed Urban Melodico. La scrittura del pezzo è a cura di Giulia Sarpero e Paolo Schiavi (entrambi membri dei Crisaore, band indie-new wave di scuola genovese).

Credits brano:

Cantato da: Filippo Fornaro aka Onice

Autore/Compositore: Giulia Sarpero e Paolo Schiavi

Mix e mastering: Gabriele Pallanca (Genova Records)

Label: Romolo Dischi – Editore: Filibusta Records Srls

Distribuzione digitale: Altafonte Italia

Onice – bio

Filippo Roberto Fornaro, 22 anni, ligure. Studia canto da quando aveva 15 anni, passando dal canto classico al canto moderno intorno ai 19 anni. Fa parte dei “Cromosuoni VocalEnsemble”, un coro pop super colorato di Genova.

Il suo nome d’arte è Onice, come la pietra. In cristallo terapia simboleggia la ricerca di equilibrio, e lui nella musica ha trovato il suo!