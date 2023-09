La Rai ricorda Anna Magnani con una programmazione speciale

Il ricordo e l’omaggio della Rai a cinquant’anni dalla morte di Anna Magnani: oggi una programmazione dedicata sui canali

Veniva dal popolo ed era l’attrice del popolo che la chiamava “Nannarella”: Anna Magnani. Un Oscar come miglior attrice protagonista nel 1956 per il film “La rosa tatuata”, ma anche teatro e televisione. E una stella sulla Walk of Fame, un cratere su Venere. A cinquant’anni dalla morte, martedì 26 settembre, Rai la celebra ricordandola sulle sue reti e sul web.

Su Rai 1 alle 8.45, “Unomattina” le dedicherà un ampio approfondimento, mentre su Rai 3, invece, alle 23.15 lo Speciale di Rai Cultura “Italiani”, firmato da Simona Fasulo, ripercorre la sua lunga carriera.

Su Rai 2, invece, mercoledì 27 settembre alle 11.10, “I fatti vostri” ospiteranno Giancarlo Governi con il suo nuovo libro dedicato ad Anna Magnani. Tornando a martedì 26 settembre, tutte le Testate Rai renderanno omaggio all’attrice nei rispettivi Tg e Gr. In particolare, il Tgr Abruzzo realizzerà alcuni servizi che verranno trasmessi nelle principali edizioni. Su Rainews 24, invece, alle 11.30 è previsto uno Speciale condotto da Laura Squillaci con ospiti la scrittrice e giornalista Patrizia Carrano e il regista Enrico Cerasuolo.

Rai Movie alle 14.05 proporrà il film “Risate di gioia” in cui la Magnani è affiancata da Totò in una Roma anni ’60.

Rai Cultura ricorderà “Nannarella” su Rai Storia con “Il giorno e la storia” in onda a mezzanotte e in replica alle 8.30, 11.30, 14 e 20 e sul portale di Rai Cultura con lo Speciale https://www.raicultura.it/speciali/dedicatoadannamagnani.

In occasione dell’anniversario, RaiPlay pubblicherà una fascia con alcuni dei suoi film: “Bellissima” di Luchino Visconti (1951), in una nuova versione sottoposta a restauro digitale; “Risate di gioia” di Mario Monicelli (1960); “L’onorevole Angelina” di Luigi Zampa (1947); “Campo de’ Fiori” di Mario Bonnard (1943); “Abbasso la ricchezza!” di Gennaro Righelli (1946); “Abbasso la miseria!” di Gennaro Righelli (1945); “Il bandito” di Alberto Lattuada (1946) e “La vita è bella” di Carlo Ludovico Bragaglia (1943). La fascia includerà anche il documentario “La passione di Anna Magnani” di Enrico Cerasuolo (2019). Infine, sempre su RaiPlay, sarà disponibile un prodotto di nuova pubblicazione, digitalizzato in collaborazione con Rai Teche: “Tre donne” – ciclo di tre film per la Tv interpretati da Anna Magnani nel 1971, con la regia di Alfredo Giannetti.

Su RaiPlay Sound spazio a programmi e raccolte con interviste e testimonianze, come il ciclo di “Alle otto della sera” su vita, amori e carriera di Anna Magnani, realizzato da Italo Moscati; la puntata di “La lingua batte” dedicata alla voce e alla lingua dell’attrice; “Anna Magnani. I film. Da Hollywood Party – il cinema alla radio” con alcune delle più celebri pellicole da lei interpretate tra cui “Roma città aperta”, “Bellissima”, “Mamma Roma”, “Risate di gioia”; la puntata di “Prima che mi dimentichi di tutto” in cui Vincenzo Mollica racconta Anna Magnani cantante; il ritratto in “La prima donna che”, prima attrice non anglofona ad aver vinto un Oscar e lo speciale di Radiotecheté “Anna verrà” realizzato con documenti dell’archivio radiofonico.

Radio1 ricorderà la Magnani nei programmi con spazi dedicati, mentre “Hollywood Party” alle 19 su Rai Radio 3 darà voce ad attori e attrici che con lei hanno condiviso set ed esperienze. Inoltre, dal 25 al 29 settembre, uno spazio quotidiano sarà riservato al riascolto di preziosi materiali d’archivio e alla scoperta di alcune delle iniziative più interessanti dedicate all’attrice.