“Ike and Sean” è la nuova canzone dei Club Rivera

Nuova uscita per Club Rivera, il progetto ideato da Antonio Calandra e Francesco Arena che unisce black music, house, hip hop e jazz a un’atmosfera mediterranea

Ike and Sean è il primo singolo dei Club Rivera, progetto nato dalle menti dei musicisti Antonio Calandra e Francesco Arena nel 2020 tra l’Italia e la Svezia: un mix tra fusion, soul e jazz con un accento mediterraneo, che ricorda i pionieri della fusion partenopea.

Ispirato da artisti come Oscar Jerome, Tom Misch, Moonchild, Jordan Rakei, Vels Trio, Napoli Centrale, Ike and Sean rappresenta il punto di raccordo di tutte queste sonorità e di altre simili raccolte dalla band in questi ultimi anni.

CLUB RIVERA è il progetto ideato da Antonio Calandra e Francesco Arena che unisce black music, house, hip hop e jazz a un’atmosfera mediterranea.

Nato nel 2020 a metà tra l’Italia e la Svezia, coinvolge, sia in studio che live, diversi musicisti attivi in varie parti del mondo. Partito come duo elettronico, il progetto Club Rivera si è evoluto negli anni, invertendo la rotta per approdare a sonorità più analogiche ed elettriche. Attualmente la band ha concluso la registrazione in studio del disco d’esordio, che verrà pubblicato nell’autunno 2023.