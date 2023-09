Grady Hendrix in libreria con un nuovo romanzo

“Gruppo sostegno ragazze sopravvissute” è il nuovo romanzo di Grady Hendrix, pluripremiato scrittore, sceneggiatore e giornalista, fuori per Mondadori

Nei film horror, le ragazze sopravvissute sono quelle ancora vive quando scorrono i titoli di coda. Sono riuscite nella non facile impresa di superare la peggiore notte della loro vita…

Ma cosa succede dopo?

Grady Hendrix è un poliedrico, geniale, pluripremiato scrittore, sceneggiatore e giornalista, nonché uno dei fondatori del New York Asian Film Festival. Ex critico cinematografico del “New York Sun”, Grady ha scritto per “Slate”, “Village Voice”, “Time Out New York”, “Playboy” e “Variety”. Ha pubblicato diversi romanzi di grande successo, rinnovando il genere horror da lui amatissimo, tra i quali ricordiamo il bestseller Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe (Mondadori Strade Blu, 2020), di cui è in corso l’adattamento in una serie televisiva, Horrorstör (Mondadori Strade Blu, 2021) e My Best Friend’s Exorcism (Mondadori Strade Blu, 2022), da cui è stato realizzato un film nel 2022. Grady è anche autore di Paperbacks from Hell, vincitore del Bram Stoker Award, che racconta la storia del boom dei tascabili horror degli anni Settanta e Ottanta.