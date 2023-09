Fuori “Que Bueno”, il nuovo singolo di Antonella Anna

Online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Que Bueno”, il nuovo singolo della cantante Antonella Anna

disponibile su tutte le piattaforme streaming “Que Bueno”, il nuovo singolo di Antonella Anna, pubblicato dall’etichetta indipendente ALT Reload.

Il brano, che palesa l’amore dell’artista per le sonorità latine, è il frutto di una collaborazione con il musicista e cantautore Ale De Rosa (compositore delle musiche) e si presenta come un’appassionante ballata che ci svela il lato più romantico e sognatore della giovane cantautrice torinese.

Il testo, scritto da Antonella Anna interamente in lingua spagnola, è un invito ad ascoltare la voce del nostro cuore. L’artista infatti, in Que Bueno, cerca di far risaltare l’individualità e la bellezza del sentimento umano, richiamando l’attenzione alla vita e all’idea di essa che non da certezze. Con questo rinnovato spirito di consapevolezza, Antonella Anna vuole ricordare che nulla è immobile e tutto evolve.

La produzione è stata curata dal musicista e producer Alfredo ALPHA Baroero, come il primo singolo di Antonella Anna “Fammi dire sì”, uscito il 21 novembre 2021.

L’arrangiamento, sempre curato da Baroero, è impreziosito dalla presenza della tromba di Eugenio Pane.

“Con le parole di Que Bueno ho cercato di esprimere quanto sia importante seguire la bellezza che ci circonda e lasciarsi condurre tra le esperienze che ne seguono senza troppe paure. Non possiamo conoscere il futuro, ma sappiamo quando siamo felici nell’istante in cui questo accade. Questo è il punto focale del brano… quello che sarà sarà, non ci resta che vivere.”.

Que Bueno, che sarà pubblicato dall'etichetta indipendente ALT Reload, è il secondo singolo di Antonella Anna

Antonella Anna, ha debuttato come artista solista il 21 novembre 2022 in occasione dell’uscita del suo primo singolo “Fammi dire sì”, frutto della collaborazione con il musicista, dj e produttore Alpha (Alfredo Baroero), che fin da subito ha notato le sue doti artistiche dandole l’opportunità di realizzare il suo sogno di diventare cantautrice.

Come “Fammi dire sì”, il nuovo singolo di Antonella Anna verrà pubblicato da Ale De Rosa attraverso l’etichetta indipendente ALT Reload da lui fondata nel 2020.