Da Don the Fuller ecco la Limited Edition Denim Couture

Don the Fuller presenta la Limited Edition Denim Couture: il segreto è tutto nel sapiente connubio tra cura sartoriale, fit perfetto e mood contemporaneo

Don the Fuller presenta la Limited Edition Denim Couture. Una capsule realizzata grazie al savoir faire artigianale e tutto italiano del brand e delle sue maestranze che hanno reso prezioso il denim fino a farne il protagonista della prossima stagione invernale.

Il segreto è tutto nel sapiente connubio tra cura sartoriale, fit perfetto e mood contemporaneo che fa la differenza sulle tele più pregiate 100% cotone italiano certificato bio, sottoposte ai trattamenti green più di tendenza e dal minore impatto ambientale.

Il risultato è un lusso in chiave denim dall’animo assolutamente ricercato tradotto in 4 capi d’atelier combinabili tra di loro, tutti caratterizzati dai dettagli iconici del brand con un particolare in più, le tasche applicate rotonde. Come il crop top bustier chiuso da macro zip a vista e la minigonna con applicazione di tasca laterale; e ancora il giubbino cropped con tasche rotonde applicate e zip, le stesse che tornano, in un divertissement, sulle gambe del panta- cargo dalla vestibilità baggy. Uno stile hand made e ricco di rifiniture ton sur ton.

La Limited Edition Denim Couture Capsule di Don The Fuller avrà una label dedicata e sarà disponibile solo in selezionate vetrine italiane per un periodo di tempo limitato.