Annibale in radio e in digitale con “Ti prego dai”

Distribuito da Tilt, esce il nuovo singolo di Annibale chiamato “Ti prego dai”, prima traccia nata dalla collaborazione con Luca Romeo (in arte Luke Beats) che fa da scia ad un nuovo percorso che cercherà di raccontare dal punto di vista di Annibale cosa vuol dire “Lasciare andare”. Il singolo, oltre la produzione di Romeo, vede l’importante collaborazione di Enrico Allavcna ai fiati (Willy Peyote, Shade, The Bluebeaters). Il singolo sarà accompagnato da un videoclip/visual che potrete trovare sul canale YouTube dell’artista.

Annibale è il progetto cantautorale di Nicolò Annibale, che ha all’attivo due album “Ce voglio credere” (Europhone Records/Audioglobe 2016) ed “Elefanti” (Tilt Music Production/Cult Recording Studio) pubblicato l’11 aprile 2022. Dopo la pubblicazione di diversi singoli da gennaio del 2020 ad oggi, esce finalmente “Elefanti” del cantautore napoletano, album pronto dal 2019 e che rappresenta il percorso di Annibale non come musicista, ma come persona.

“Come elefanti, camminiamo a piedi nudi tra mille venti che ci portano lontano.” Annibale

Rilasciato in seguito a brani come “Liberami” oppure “Storia di un cantautore”, è anticipato da “Come musica” ultimo singolo che scatta la prima scintilla per la nascita di quello che sarà il nuovo disco. L’album, dunque, rappresenta una sorta di ponte tra il passato, caratterizzato dal debut album “Ce voglio credere”, il presente, ovvero il nuovo progetto “Elefanti” e il futuro, non troppo lontano.

Ascolta “Elefanti”

https://open.spotify.com/album/3BIpBBx1jumlWdy9WytQXc?si=tK58i-H7QbCCf1Qumd_b1w

“Elefanti” si presenta come un concept album in cui ogni traccia è legata a quella precedente e a quella successiva, per tematiche, scelte linguistiche e suoni. L’album vuole raccontare quello che è il viaggio attraverso la vita dell’uomo, raccontando canzone dopo canzone quelle che sono le emozioni che si incontrano nella vita e quelli che sono i sentimenti che ci avvolgono ogni giorno: amore, rabbia, solitudine, felicità, tristezza. Canzone dopo canzone, Annibale ci racconta – paragonando la vita dell’uomo a quella degli elefanti – il percorso di vita degli uomini. Attualmente in studio con Luca Romeo per delle nuove produzioni, sono state pubblicate due live session registrate all’Off The Corner di Torino.