Al Monaco Yacht Show l’anteprima mondiale del catamarano Art Explorer

The Italian Sea Group, annuncia il varo del primo catamarano a vela della flotta Perini Navi, S/Y Art Explorer. Progettato interamente dall’architetto Axel De Beaufort, che ha curato il design sia degli esterni che degli interni, Art Explorer, il catamarano a vela in alluminio più grande al mondo, verrà presentato in anteprima mondiale dal 27 al 30 settembre in occasione del Monaco Yacht Show 2023.

Il flybridge sarà adibito ad area per esposizioni virtuali, workshop e conferenze, mentre nella parte interna del salone centrale troverà spazio la galleria vera e propria che ospiterà “Icons”, una mostra digitale inaugurale sulla rappresentazione delle donne nel Mediterraneo gestita da Noëmi Daucé, curatrice di archeologia al Louvre Abu Dhabi. Sul tetto della deckhouse sono stati installati 65mq di pannelli solari che consentono una produzione istantanea di 12 kW, per un accumulo totale di oltre 200 kW al giorno. Questo sistema è affiancato da un banco batterie al litio che consentono una generazione elettrica a zero emissioni per oltre 6 ore a pieno carico di bordo.

Lo yacht ha notazione di classe “green” e tutti i gas di scarico sono dotati di filtri catalitici per l’abbattimento delle emissioni e del particolato. Tutte le manovre in e out in porto e in zone protette si realizzeranno in modalità full electric. Con il suo potente piano velico completamente automatizzato e gestibile da una singola persona, il catamarano può facilmente navigare a vela alla velocità di 10 nodi anche in condizioni di pochissimo vento.

Con una lunghezza di 47m, l’eccezionale larghezza di 17,30m e un imponente piano velico totalmente in carbonio con albero di 55m, Art Explorer è un progetto unico e all’avanguardia, un vero e proprio museo navigante, primo ed unico nel suo genere che per due anni porterà in giro per il mondo esperienze artistiche e forte consapevolezza ambientale.