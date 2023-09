A Roma dal 28 settembre la metro B1 è ferma per lavori

A Roma dal 28 settembre stop alla metro B1 per lavori, ci saranno bus sostitutivi. Nel weekend sarà potenziata la linea B per la Ryder Cup

“Nelle giornate dal 28 settembre al primo ottobre Atac effettuerà controlli e lavori di manutenzione necessari e urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1. In parallelo verranno revisionati i percorsi loges delle stazioni per migliorare l’orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visiva o ipovedenti. Le quattro stazioni della tratta B1 , da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus, organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti”, lo ha fatto sapere l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Inoltre– aggiunge Patanè- in previsione dell’aumento considerevole dei flussi che si concentrerà sulla linea B in occasione della Ryder Cup – la più importante e prestigiosa manifestazione professionistica mondiale di golf e il terzo evento sportivo più seguito al mondo, dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, con oltre 270.000 spettatori attesi – che Roma ospiterà per la prima volta, sempre nei giorni fra il 28 settembre e il primo ottobre, Atac garantirà un servizio metropolitano con una frequenza di 5 minuti sulla tratta Laurentina-Rebibbia.

“L’evento, lo ricordiamo, si svolgerà nel Golf Club Marco Simone, quadrante a nord est della città, nel territorio di Guidonia Montecelio”. “Tali modifiche – prosegue Patanè – permetteranno una più efficace fruizione del servizio, in particolare a chi utilizza la metro quotidianamente per lavoro o studio, evitando possibili interferenze dei flussi e code all’ingresso, garantendo a tutti i viaggiatori, per l’intera tratta servita, una frequenza media di 5 minuti.

“Inoltre, nelle giornate del 29 e 30 settembre l’inizio del servizio sulla tratta Laurentina-Rebibbia e il servizio sostitutivo della B1 saranno entrambi anticipati alle ore 4,30. Presso le principali stazioni interessate dall’evento, in particolare Ponte Mammolo, hub da cui partiranno le navette verso il Golf Club Marco Simone – gestite da un operatore privato individuato dagli organizzatori della manifestazione – sarà presente personale Atac a supporto della clientela, per fornire assistenza e informazioni”.

RYDER CUP. IL CAMPIDOGLIO: “APPROVATE TARIFFE SPECIALI SERVIZIO TAXI”

“La Giunta Capitolina ha approvato le tariffe speciali e temporanee da applicare, esclusivamente, in occasione della Ryder Cup, che avrà luogo presso il Marco Simone Golf e Country Club ”, lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Dopo l’approvazione del protocollo di intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di Polizia Locale per l’estensione del servizio Taxi al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all’organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup, la Giunta Capitolina ha approvato le tariffe speciali e temporanee allo scopo di garantire una corretta ed efficiente strategia di mobilità attraverso il servizio taxi, assicurando agli utenti la massima trasparenza e agli operatori la sostenibilità del servizio, considerando lo svolgimento della competizione in una zona decentrata e che vede coinvolte arterie ad alta intensità di traffico.

Le tariffe sono le seguenti: € 75,00 per il percorso da e per le Mura Aureliane/ Marco Simone Country Golf e Contry Club; tariffa a tassametro con un importo minimo garantito di 35 Euro per le corse con prelevamento dell’utente al di fuori delle Mura Aureliane e con destinazione Marco Simone Golf e Country Club e per le corse con prelevamento dell’utente dal Marco Simone Golf e Country Club con destinazione al di fuori delle Mura Aureliane”.

RYDER CUP, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEL TERRITORIO DI GUIDONIA

Dal 25 settembre al primo ottobre, dalle 5 alle 22, via Marco Simone sarà chiusa, in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con via Palombarese all’incrocio con via Bellegra. Negli stessi giorni e orari, chiuso anche il tratto di via Palombarese direzione sud dall’incrocio con via di Parco Azzurro fino all’incrocio con via di Marco Simone. Qui maggiori dettagli.

NUOVA LINEA TEMPORANEA DELLA COTRAL

In occasione della Ryder Cup, per agevolare gli spostamenti da e verso Roma, Cotral attiverà la linea circolare “S”: Ponte Mammolo – Marco Simone – Ponte Mammolo. La linea sarà attiva dal 25 settembre al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1. La linea “S” partirà ogni 20 minuti e andrà ad aggiungersi alla linea Marco Simone – Via Tacito – Ponte Mammolo. Qui orari e percorso.