Volley: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in campo con Ospedali Dipinti

Una squadra di volley per il sorriso: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in campo con Ospedali Dipinti per la Pediatria dell’Ospedale Maggiore

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al servizio dell’arte, della fantasia e dell’entusiasmo di Silvio Irilli, per colorare il reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Chieri.

Si può riassumere così “Una Squadra per il Sorriso”, quadrangolare internazionale che venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre porterà al PalaFenera Pinerolo, Stoccarda e Mulhouse, destinando tutto il ricavato delle due giornate di gare al progetto ideato da OSPEDALI DIPINTI per i piccoli ricoverati dell’ospedale locale.

Fondato nel 2012, OSPEDALI DIPINTI è un progetto artistico, a disposizione di onlus, fondazioni e privati che vogliono donare un intervento di decorazione a reparti ospedalieri – pediatrie in primis – che diventano così delle vere e proprie installazioni artistiche, dove il paziente, soprattutto il bambino, può interagire in un percorso emozionale. Un progetto che supera la dimensione estetica, creando, grazie all’ingrediente fondamentale dell’arte, le condizioni per una diversa fruizione dell’ambiente ospedaliero, trasformato in un mondo accogliente e sereno, in cui l’azione stessa di medici e infermieri viene a essere facilitata dalla maggior tranquillità dei piccoli pazienti.

Un progetto che in questi anni è cresciuto in modo esponenziale, coinvolgendo già 25 ospedali italiani: «Dopo aver colorato oltre 6600 metri quadrati di pareti di reparti pediatrici in tutta Italia, era paradossale che mancasse la pediatria della mia città, Chieri! – racconta il fondatore e artista Silvio Irilli – I grandi successi della squadra femminile che gioca in A1, il Chieri ’76 Volleyball, mi hanno ispirato per formare una grande squadra: “Una Squadra per il Sorriso”. Ne ho parlato con il presidente Filippo Vergnano che ha subito accettato e ha pensato di organizzare e dedicare un torneo internazionale. Un gesto bellissimo, immediato e di cuore».