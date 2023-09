Tabar Bergamotto Casoni secondo miglior Gin d’Italia

Tabar Bergamotto Casoni è il secondo miglior Gin d’Italia al “Best Italian Gin”: il riconoscimento conferma la qualità, unicità ed eleganza del distillato

Gin Tabar Bergamotto si aggiudica il 2° posto tra i “Best Italian Gin”. L’importante riconoscimento, ottenuto in occasione di theGINday, l’imperdibile due giorni dedicata al mondo del Gin, conferma la qualità, unicità ed eleganza del distillato CASONI.

Svoltasi al SuperStudio di Milano, l’11^ edizione ha ospitato i maggiori produttori di Gin e tutti i suoi amatori. Novità dell’anno è stata proprio la GinAwards, dove oltre 50 referenze sono state valutate tramite “blind test” da una giuria di professionisti del settore beverage. A guidare i giudici internazionali e decretare i migliori gin sono stati unicamente olfatto e palato.

“theGINday è una vetrina irrinunciabile per valorizzare ancora una volta l’esclusività del nostro Gin Tabar Bergamotto, distintosi per la ricerca delle botaniche, per la loro lavorazione e per le idee all’origine della produzione. – commenta Manuel Greco, Trade Marketing Manager di Casoni Fabbricazioni Liquori. – A tal proposito, desideriamo ringraziare Luca Pirola, fondatore di Bartender.it, per avere organizzato questa importante manifestazione.

“La designazione di Gin Tabar Bergamotto come uno tra i migliori Gin italiani consolida il nostro posizionamento all’interno di un mercato sempre più competitivo, quale quello del Gin. Gin Tabar Bergamotto, dal carattere contemporaneo e dal gusto vibrante e fresco, risponde perfettamente alle esigenze del consumatore odierno: è l’ideale per intramontabili twist on classic e per drink innovativi, ha un gusto ricercato e frizzante ma è allo stesso tempo fedele alle tradizioni.”, conclude Greco.