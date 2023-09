Su Rai 3 torna “Dottori in corsia” con Eleonora Daniele

In seconda serata su Rai 3 torna “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele

Le storie dei dottori e delle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo, per documentare il miracolo quotidiano della medicina e raccontare il difficile lavoro che si svolge nei tanti reparti, da neurochirurgia a chirurgia neonatale, da cardiologia a ortopedia: da lunedì 25 settembre alle 23.15 su Rai 3 torna con le prime quattro puntate della nuova stagione “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele.

Nelle nuove puntate per la prima volta si incontrerà il dottor Alessandro Fiocchi e i piccoli pazienti in cura per gravi allergie e il racconto si muoverà tra le corsie d’ospedale e le case dei giovani protagonisti, indagando gli effetti della malattia nella vita quotidiana dei bambini e delle loro famiglie.

La grande novità della stagione è la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice dalla straordinaria sensibilità e con una grande esperienza nello storytelling, che farà da guida nella serie attraverso interviste partecipate ai famigliari e allo staff medico.

Nel primo episodio, i dottori dell’ospedale Bambino Gesù hanno davanti una sfida per la vita: il piccolo Yannis, un bimbo greco di 7 anni, è stato colpito da una severa miocardite: l’unica speranza per sopravvivere è un trapianto di cuore, e per farlo deve volare in Italia. C’è poi la storia di Azzurra, una bimba affetta da paralisi cerebrale infantile che le ha compromesso la mobilità delle gambe. Al Bambino Gesù dovrà affrontare un delicatissimo intervento al midollo spinale per provare a camminare meglio.

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele. A cura di Davide Acampora. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Frignani.