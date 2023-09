Nasce Quovado, la piattaforma che rivoluziona il turismo

La piattaforma Quovado è un incubatore di strutture ricettive in cui il tempo di soggiorno e la finalità sono alla base dei filtri di ricerca

E’ campano il gruppo di imprenditori che hanno ritenuto necessario convogliare in un unico sito la possibilità di scegliere fra pernottamento e day use. Principi ispiratori della piattaforma sono il tempo e la finalità della permanenza: si soggiorna per fini e tempi diversi per cui la struttura recettiva deve essere adeguata alla finalità del soggiorno e al tempo di permanenza;

Perché il day use e il soggiorno insieme? Si è partiti da due considerazioni: l’ospite del pernottamento è un potenziale cliente per il day use e quindi gli si deve dare l’opportunità di prenotare anche per poche ore durante il giorno senza che , come accade, debba essere costretto a telefonare per chiedere la disponibilità o fare ricerche interminabili sui motori di ricerca.

Ad oggi, prenotare per il day use non sembra cosa molto facile. La piattaforma www.quovado.net a differenza di altre piattaforme , considerando le specificità della prenotazione day use ha introdotto: il sistema della prenotazione oraria che consente di indicare l’ora di check in e check out, la distinzione tra relax e/o business; In questo modo si è cercato di rispondere con immediatezza alle richieste di clienti con esigenze diverse; nella categoria business si ha la possibilità di prenotare una sala meeting, spazi per il coworking, e perché no la camera per riposarsi fra un appuntamento e l’altro, prima di una riunione o per affrontare il jet lag; nella categoria relax troveremo camere per fughe romantiche, spa, centri benessere fino ad arrivare alla possibilità di prenotare d’estate il posto in spiaggia con relativo posto auto.

In entrambi i casi il check in e check out orario è l’elemento su cui si è puntato per fare la differenza: sia per il business che per il relax la possibilità di indicare l’ora di arrivo e l’ora di fine permanenza va a tutto vantaggio di entrambe le parti coinvolte nella prenotazione : l’utente conoscerà fin da subito: disponibilità, prezzo per il numero di ore di permanenza, la struttura ricettiva avrà fin da subito consapevolezza della possibilità di rimpiego della stessa soluzione

Quali vantaggi per le strutture ricettive che aderiscono?

Notevole aumento dei ricavi: come dicevamo ,un cliente day use è un potenziale cliente per il soggiorno e viceversa, quindi, riteniamo che avere la possibilità di proporre le proprie disponibilità per day use e soggiorno su un unica piattaforma possa determinare un notevole incremento di prenotazioni.

La stessa camera potrà essere impiegata per il pernottamento e per il day use grazie alla gestione simultanea da un unico crm; si possono proporre tutte gli spazi che durante il giorno restano inutilizzati ciascuna struttura ricettiva in base alle proprie disponibilità e alla propria caratteristiche avrà la possibilità di scegliere la propria clientela decidendo di comparire nella categoria business o relax.