Kering fa spesa da Valentino e acquisisce il 30% di quote

Kering e Mayhoola stipulano un accordo vincolante per l’acquisizione da parte del gruppo di una partecipazione del 30% in Valentino

Kering e Mayhoola stipulano un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Kering di una partecipazione del 30% in Valentino, per un corrispettivo in contanti pari a €1,7 miliardi.

L’accordo prevede un’opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino non oltre il 2028. La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering.

Fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani, Valentino è una delle case di lusso italiane più riconosciute a livello internazionale. Maison de Couture con una forte tradizione, un posizionamento nella fascia più alta del settore del lusso, profonde radici nell’Haute Couture e un portafoglio di creazioni uniche e iconiche, Valentino ha sviluppato un’offerta attraente nelle categorie dell’abbigliamento, pelletteria e accessori, molto ben accolta da una clientela fedele e celebrities di tutto il mondo. Oggi Valentino conta 211 negozi gestiti direttamente in più di 25 paesi, ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di euro e un EBITDA ricorrente di 350 milioni di euro nel 2022.

La partnership strategica continuerà a sostenere la strategia di elevazione del marchio condotta dall’Amministratore Delegato di Valentino Jacopo Venturini, sotto la proprietà di Mayhoola, che l’ha trasformata in una delle case di lusso più stimate al mondo.

Kering diventerà un azionista significativo nel capitale di Valentino, con presenza anche nel consiglio di amministrazione del marchio. Mayhoola rimarrà l’azionista di maggioranza con il 70% del capitale, e proseguirà a portare avanti con successo l’implementazione della strategia di elevazione del marchio.

Nell’ambito di una più ampia partnership, Kering e Mayhoola esploreranno altre potenziali opportunità di collaborazione in linea con le rispettive strategie di sviluppo.

La transazione è prevista concludersi entro la fine del 2023, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti garanti della concorrenza.

François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering, ha commentato: “Sono impressionato dall’evoluzione di Valentino sotto la proprietà di Mayhoola e sono molto grato che Mayhoola abbia scelto Kering come partner per lo sviluppo di Valentino, una maison italiana unica che è sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono molto soddisfatto di questo primo passo della nostra collaborazione con Mayhoola per sviluppare Valentino e procedere nel deciso percorso strategico di elevazione del marchio che Jacopo Venturini continuerà a guidare”.

Rachid Mohamed Rachid, Amministratore Delegato di Mayhoola e Presidente di Valentino, ha sottolineato: “Valentino è una delle massime autorità del lusso italiano e siamo molto felici di dare il benvenuto a Kering come partner strategico per lo sviluppo futuro della Maison de Couture. Sotto la nostra guida, Valentino ha rafforzato le sue radici come marchio di lusso altamente desiderabile e continueremo a rafforzare il marchio nel prossimo capitolo del suo sviluppo, insieme a Kering. Siamo impazienti di dar vita alla partnership con Kering in Valentino, nonché esplorare ulteriori potenziali opportunità di investimento insieme. “