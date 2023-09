Il musical “NEVERLAND – l’Isola che non c’è” debutta a dicembre

“NEVERLAND – l’Isola che non c’è”, non è solo un semplice musical, ma un vero e proprio sogno che vi farà vivere un’avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati

La EMA entertainment presenta “Neverland, le avventure di Peter Pan”, la storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, in una nuova, incantevole versione teatrale per tutta la famiglia.

La storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere, in una nuova, incantevole versione teatrale, con Musiche Originali.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato generazioni di ragazzi e non, “NEVERLAND – l’Isola che non c’è”, non è solo un semplice musical, ma un vero e proprio sogno che vi farà vivere un’avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati.

I meravigliosi costumi e le impressionanti scenografie del designer Dan Potra vi catapulteranno in un mondo magico, ricco di atmosfera e proprio come Peter Pan, non vorrete mai più lasciare l’Isola che non c’è! Il pubblico scoprirà un mondo fatato in cui danza, canto, commedia, acrobazie, luci ed effetti video si mescolano per dare vita a questa originale versione di una delle storie più famose e amate al mondo.

Una scenografia stravagante con libri giganti; un set in continua evoluzione grazie all’abile video mapping; Un evento eccezionale per risvegliare il bambino che è in noi.

“Finché crederai nelle fate la magia volerà attraverso la tua finestra e la storia non finirà mai”.

NOTE DI REGIA

Poter approdare su un’Isola che non c’è non è più solo un sogno, ma la meta e oggi anche la realtà a portata di ognuno di noi.

Il mondo virtuale in cui ‘voliamo’ con le nostre proiezioni più fantasiose trasforma l’idea dell’autore di Peter Pan, James M. Barrie in una premonizione di un vero e proprio visionario che apre al futuro in cui coesistono realtà e proiezioni delle nostre fantasie, dei sogni appunto e di ogni età.

Peter Pan con tutta la ciurma di personaggi fantastici che potrebbero essere i molteplici aspetti del nostro mondo interiore, acquista ora la dimensione del volo tra realtà diverse, uno dei ponti più suggestivi tra il mondo reale e quello interiore di ognuno di noi.

Il Musical con brani inediti, scenografie originali e una parte di recitazione che arricchisce danza, canto e performance, intreccia le forme di espressione che senza più confini rigidi trasportano emozioni e nuove dimensioni… bambini e adulti, quindi, son un pubblico unico a cui dedicare questo viaggio collettivo.

L’isola che non c’è è forse oggi quella che fino a ieri era considerato il mondo reale, rarefatto rispetto alla forza concreata della dimensione non materica di cui le emozioni fanno parte!

Grazie James M. Barrie per aver tracciato una strada verso noi stessi ancora tutta da scoprire!

Grazie a questo cast così ricco di artisti diversi che disegneranno una nuova inedita e imprevedibile isola per noi!