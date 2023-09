Fiere internazionali: Vanzetti Engineering si promuove nel mondo

Vanzetti Engineering partecipa a quattro importanti manifestazioni internazionali per presentare la propria offerta di pompe criogeniche per Gas Naturale Liquefatto

Vanzetti Engineering partecipa a quattro importanti manifestazioni internazionali per presentare la propria offerta di pompe criogeniche per Gas Naturale Liquefatto (GNL) e gas dell’aria.

Si tratta delle fiere Gastech, ADIPEC, KORMARINE e Marintec China, quattro appuntamenti di grande rilievo per il settore dell’energia e dell’industria navale.

“Fino a pochi anni fa era molto difficile immaginare il GNL come combustibile principale per la propulsione navale ed altre operazioni a bordo; oggi questa soluzione è ormai consolidata con l’obiettivo sempre più necessario di ridurre l’impatto ambientale del trasporto via mare. L’adozione diffusa delle navi a GNL dipende non solo dalla tecnologia a bordo, ma anche e soprattutto dalla disponibilità delle infrastrutture di rifornimento e dagli investimenti nelle tecnologie a GNL. Confrontarsi con i player di settore, durante questi eventi, significa osservare la filiera GNL al fine di comprendere le necessità tecnologiche ed essere pronti a dare una risposta con il nostro prodotto”, spiega Valeria Vanzetti Ghio, amministratore unico di Vanzetti Engineering.

Gastech, a Singapore, è la fiera internazionale a sostegno dell’industria del gas, del GNL, dell’idrogeno e dell’energia.

La manifestazione ospita oltre 20 padiglioni con oltre 750 espositori internazionali che coprono la catena del valore globale di gas naturale, GNL, idrogeno, soluzioni a basse emissioni di carbonio e tecnologia climatica. Nel proprio stand di Gastech, al Pad. 4/Stand C172, Vanzetti Engineering espone la pompa criogenica sommersa ARTIKA 160-2S e la parte fredda della pompa criogenica alternativa ad alta pressione VT-3. ADIPEC, che si tiene dal 2 al 5 ottobre 2023 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, rappresenta uno dei principali eventi al mondo per l’industria dell’energia. Oltre 2.200 aziende provenienti da tutto il mondo, che rappresentano l’intero ecosistema energetico e non solo, si riuniscono in occasione di ADIPEC per mostrare le ultime strategie e innovazioni che stanno definendo il futuro dell’energia.