“Fake Show – Diffidate delle imitazioni” torna su Rai 2: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 torna il programma “Fake Show – Diffidate delle imitazioni” per una seconda puntata tra sosia e originali

Secondo appuntamento, lunedì 25 settembre alle 21.20 su Rai2, con Fake Show – Diffidate delle imitazioni, il nuovo format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni, condotto da Max Giusti, con la presenza fissa di Francesca Manzini e Claudio Lauretta.

Ospiti del secondo appuntamento Alessandro Borghese, Fabio Caressa, Gabriele Corsi, Cristina D’Avena, Valeria Graci, Matranga e Minafò, Francesco Procopio e Carolina Rey.

Tra le prove proposte nel corso della serata ci sarà la “Realtà Artificiale”: l’IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo o di un luogo e gli ospiti chiamati a giocare devono interagire con gli imitatori professionisti che impersonano, di volta in volta, il conduttore del programma o un personaggio noto. In questa puntata, Francesca Manzini si calerà nei panni di Ilary Blasi e Mara Venier, mentre Claudio Lauretta sarà Gerry Scotti con il suo “Fake Show dei record”. Barbara Foria, invece, diventerà Myrta Merlino.

Agli ospiti della puntata, si aggiungeranno le “FakeStar”, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali, in momenti che vedono coinvolti anche gli ospiti della puntata – in questo secondo appuntamento l’IA proporrà una serie di Michael Jackson – e i “Fakenomeni”, personaggi eccentrici che si esibiranno in imitazioni originali e fuori dagli schemi.

Non mancheranno le incursioni di Maurizio Di Girolamo, Gennaro Calabrese ed Elisa Gaiotto, con le loro imitazioni (tra cui quella di Roberto Benigni, di Flavio Insinna e Shakira), di Simone Barbato, e di Vincenzo Albano con lo spazio dedicato alle “Fake News”.

Il clima della trasmissione, tuttavia, non è stato sempre disteso e divertente: due degli ospiti, Gabriele Corsi e Valeria Graci, hanno iniziato una discussione che ha lasciato tutti i presenti in studio di stucco, per quello che è stato, a tutti gli effetti, un vero e proprio fuori programma.