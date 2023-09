Elena Aumauri nelle librerie con “Via dalle impronte”

È uscito per Youcanprint edizioni Via dalle Impronte il nuovo romanzo di Elena Amauri che torna in libreria con un nuovo romanzo dedicato allo sport

È uscito per Youcanprint edizioni Via dalle Impronte il nuovo romanzo di Elena Amauri.

Dopo Sui tuoi passi (Youcanprint 2023) l’autrice lombarda di nascita e versiliese di adozione torna in libreria con un nuovo romanzo dedicato allo sport.

Via dalle Impronte si inserisce nel solco del primo romanzo con il quale condivide l’amore per lo sport portando all’attenzione del lettore la storia, i sogni, le difficoltà, le paure di tanti giovani atleti impegnati in differenti discipline sportive le cui vite si intrecciano.

Dall’Italia con un occhio di riguardo alla Toscana e la Lombardia al Sudamerica e alla Francia seguiamo le vicende di Alice ed Andrea (già protagonisti di Sui tuoi Passi) che si incontrano e scontrano con quelle degli altri protagonisti delle vicende.

Passato e presente si mescolano in una narrazione che si muove avanti e indietro sulla linea del tempo regalando alla storia un’inedita visione della trama che lega il vissuto dei protagonisti agli avvenimenti storici, la finzione narrativa a fatti realmente accaduti.

“La decisione di scrivere romanzi sportivi nasce dalla mia grande passione per la scrittura – dichiara Amauri- ho scelto di dedicarmi al racconto delle vicende di atleti, di intrecci, legami affettivi di vario genere, luoghi dell’anima e passi da e verso se stessi e intrecciati tra loro. Si scorre dal primo romanzo Sui tuoi Passi al secondo, Via dalle Impronte, come se le orme lasciate nero su bianco nel primo libro conducessero verso il secondo, non senza colpi di scena! Alla base la passione, oltre che per la scrittura e l’analisi delle anime e delle vite – aggiunge- anche per lo sport e la danza, settori che ho potuto approfondire e ancora tratto anche nella vita reale. Ma si sa, la scrittura, i romanzi nascono anche per volare, per essere trasportati in altri mondi, diversi dalla realtà di tutti giorni!”

L’autrice Elena Amauri è nata a Bergamo e vive in Versilia. Si occupa di comunicazione e benessere, è autrice di racconti e romanzi. Con Sui tuoi Passi è tra i vincitori del Premio San Domenichino.