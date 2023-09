Casoni lancia sul mercato Amaro del Ciclista POP

Amari: CASONI lancia Amaro del Ciclista POP, la rivisitazione in chiave moderna dell’iconico Amaro del Ciclista

Un gusto fresco e agrumato, un’identità visiva contemporanea e un target di riferimento giovane. CASONI lancia Amaro del Ciclista POP, la rivisitazione in chiave moderna dell’iconico Amaro del Ciclista.

Dopo il successo dell’Amaro del Ciclista, affermatosi tra gli amari più apprezzati dagli amanti del liquore tradizionale, CASONI ne propone la versione “pop”, dalle nuances più delicate e morbide. Amaro del Ciclista POP è dedicato alle nuove generazioni che si avvicinano al consumo freddo e ghiacciato di liquori dalla personalità fresca e giovanile, ideali sia per l’aperitivo che per il dopocena.

“Sulla scia dell’andamento positivo del mercato degli amari che registra un trend in crescita del 7% con un valore totale di circa 210 milioni di euro siamo lieti di annunciare il lancio di Amaro del Ciclista POP. La nuova referenza CASONI intende soddisfare i gusti e le esigenze del pubblico moderno, con l’obiettivo particolare di raggiungere un target giovane, diventandone il principale brand di riferimento. Per eguagliare l’enorme successo ottenuto con Amaro del Ciclista, ci affideremo per la distribuzione ai nostri partner storici e nuovi attori tra i più dinamici ed innovativi operanti nel panorama nazionale del beverage. Con l’avvio di queste collaborazioni, Amaro del Ciclista auspica di diventare uno dei player più importanti nel mondo degli amari, sia in termini quantitativi che di brand awareness”, ha commentato Manuel Greco, Trade Marketing Manager di CASONI.

L’azienda finalese, una tra le più antiche distillerie e fabbriche di liquori italiane, stupisce ancora una volta per creatività, capacità di coniugare tradizione ed innovazione e desiderio di guardare al futuro. Amaro del Ciclista POP è l’incarnazione dell’incontro tra passato e presente. Rimangono saldi i valori che da sempre delineano l’azienda: artigianalità, scelta accurata di ingredienti naturali, meticolosità in ogni fase del processo di produzione e naturalmente qualità Made in Italy.

Ispirata al mondo dei giovani, l’etichetta di Amaro del Ciclista POP si tinge di un colore più audace e decisamente “pop”, ma mantiene al contempo vivi i riferimenti alla storia e al mito di Amaro del Ciclista. Il gusto si colora di nuove sfumature, giocando con note agrumate e speziate, di scorza d’arancia e cannella, che si miscelano alla perfezione con china, rabarbaro, liquirizia, quassia e genziana. Il risultato è un mix di botaniche ed agrumi, in grado di regalare sensazioni uniche e creare occasioni di convivialità in ogni momento della giornata.

ORIGINE: Italia

FORMATO: 0.70L – 1 L

ABV: 30%

METODO PRODUTTIVO: estrazione a freddo di piante aromatiche

BOTANICHE: scorze d’arancia, quassia, rabarbaro, china, liquirizia, genziana e cannella.

NOTE AROMATICHE: spiccato sentore delle note agrumate tipiche dell’arancia e quelle speziate della cannella.

SUGGERIMENTI: ottimo dopo pasto. Da gustare preferibilmente freddo per esaltare le varie note aromatiche.