Amgen trova accordo con Federal Trade Commission per Horizon

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha raggiunto una proposta di accordo con Amgen per l’acquisizione di Horizon Therapeutics

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti (FTC) ha raggiunto una proposta di accordo con Amgen per risolvere i potenziali danni alla concorrenza che potrebbero derivare dall’acquisizione di Horizon Therapeutics da parte di Amgen per 27,8 miliardi di dollari. Nell’ambito di un accordo nazionale sulla contestazione dell’acquisizione, la FTC e i procuratori generali di sei Stati (California, Illinois, Minnesota, New York, Washington e Wisconsin) hanno deciso di archiviare anche la relativa azione di ingiunzione preliminare presso il tribunale federale.

“Il consolidamento dell’industria farmaceutica ha dato alle aziende il potere e l’incentivo di adottare pratiche di sconto escludenti, che possono portare alle stelle i prezzi dei farmaci essenziali”, ha dichiarato Henry Liu, direttore del Bureau of Competition della FTC.”La risoluzione proposta oggi invia un chiaro segnale che la FTC e i suoi partner statali esamineranno le fusioni farmaceutiche che consentono tali pratiche e difenderanno i pazienti e la concorrenza in questo mercato vitale”.

In base all’accordo, ad Amgen sarà vietato vendere in bundle i suoi prodotti con Tepezza o Krystexxa. Amgen inoltre non può utilizzare alcuno sconto sul prodotto o termine contrattuale per escludere o svantaggiare qualsiasi prodotto che possa competere con tali farmaci.

Un portavoce di Amgen ha dichiarato che le due aziende prevedono di chiudere l’acquisizione all’inizio del quarto trimestre di quest’anno. Ha aggiunto che Amgen non ha “motivo, capacità o intenzione” di accorpare i due farmaci in rapida crescita di Horizon.

A maggio la FTC ha intentato una causa in un tribunale federale per cercare di bloccare la proposta di acquisizione di Horizon da parte di Amgen. Le accuse dell’agenzia si concentrano sul bundling, una pratica industriale sottoposta a controllo che comporta l’offerta di sconti su più prodotti che rendono difficile la concorrenza ai rivali.

Secondo l’FTC, l’accordo avrebbe potuto consentire ad Amgen di utilizzare gli sconti sui suoi farmaci di successo per fare pressione sulle compagnie assicurative e sui gestori dei servizi farmaceutici (PBM) affinché favorissero due prodotti di Horizon: Tepezza, usato per il trattamento delle malattie oculari della tiroide, e Krystexxa, usato per il trattamento della gotta cronica refrattaria. Il primo dei due trattamenti non ha alternative sul mercato farmaceutico Usa e anche per l’antigotta le opzioni sono scarse.

Secondo l’accordo proposto, un osservatorio speciale della FTC esaminerà i contratti di Amgen con gli assicuratori per garantire che gli sconti per i farmaci Amgen più vecchi, come l’Enbrel, non siano condizionati da accordi per assegnare ai prodotti Krystexxa e Tepezza di Horizon posizioni vantaggiose nei prontuari. L’autorità antitrust sostiene che tali accordi sono anticoncorrenziali e fanno aumentare i prezzi per i consumatori.

Se confermato, l’accordo proposto eviterà una battaglia in tribunale federale per testare la nuova teoria della FTC su come la concentrazione nell’industria farmaceutica possa danneggiare i consumatori. In passato, la FTC si opponeva tipicamente alle acquisizioni quando sia l’acquirente che l’azienda target possedevano farmaci concorrenti, come quando Celgene fu costretta a vendere il suo farmaco per la psoriasi Otezla per fondersi con Bristol Myers Squibb.

La FTC ha ottenuto la possibilità di verificare questo impegno, attraverso la nomina di un controllore della conformità che esaminerà i contratti con gli assicuratori entro 30 giorni dalla firma. I dipendenti di Amgen coinvolti nella commercializzazione dei due farmaci saranno tenuti a rivedere annualmente l’ordine di consenso e a dichiarare di averlo compreso e di essere in regola.

L’accordo probabilmente rassicurerà molti nel settore farmaceutico, in quanto dirigenti e investitori temevano che una FTC attivista potesse cercare di bloccare altre acquisizioni – uno dei modi principali con cui le grandi case farmaceutiche costruiscono le loro pipeline e una delle principali attrattive per gli investitori in biotecnologie pre-commerciali.

“Riteniamo che l’intero settore stia tirando un sospiro di sollievo collettivo per il fatto che le fusioni e acquisizioni, una componente fondamentale della ricetta innovativa di questo settore, non sono state vietate”, ha scritto Christopher Raymond, analista di Piper Sandler, in una nota ai clienti.

Comunicato FTC