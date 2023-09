Grande rimonta e prova di determinazione da parte del giovane Vladimiros Tziortzis: Alex Caffi Motorsport resta leader in Euronascar 2 dopo la Germania

Trasferta complicata quella in Germania per Academy Motorsport ma, nonostante le noie meccaniche che hanno condizionato entrambe le gare della giornata di sabato non ha impedito al team italiano di rimanere al comando della categoria En2. Grande rimonta e prova di determinazione da parte del giovane Vladimiros Tziortzis nella gara En2 di domenica.

Partito dall’ultima posizione Tziortzis ha finito al tredicesimo posto, una gara sicuramente non facile condizionata da numerosi contatti in pista, l’entrata della safety car a pochi giri dalla fine e conseguente ripartenza in fila singola.

La determinazione e grinta di Tziortzis non sono mancati neppure nella seconda gara di domenica quella della EnPro. Partendo dalla ventiduesima posizione Vladimiros Tziortzis ha rimontato fino alla tredicesima posizione, ma poi un contatto durante un sorpasso lo ha riportato alla diciassettesima posizione assoluta.

Grandi soddisfazioni nella giornata di venerdi da parte del team owner e pilota Federico Monti che ha conquistato il terzo posto della club Challenge dopo una gara più affollata del solito visto che in molti piloti hanno approfittato di questo momento per fare pratica e acquisire dati importanti in una pista nuova al campionato Euronascar. “ La Club è stata più complicata del previsto visto l’elevato numero delle macchine in pista, ma ho comunque saputo gestire bene e salire sul podio”, attesta Monti: “Weekend partito in salita con i problemi, grazie a tutti i ragazzi per il lavoro fatto. Vladimiros ha sempre lottato nelle due gare disputate forse è mancato solo un po’ di spunto in finale, ma è fondamentale essere ancora in vetta al campionato. Ora abbiamo tre settimane per prepararci per il round finale a Zolder dove c’è tanto in gioco.”