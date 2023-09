Sicurezza informatica: perché servono password solide e facili da usare

La vita digitale è sempre più esposta ai rischi del cyber crimine: l’importanza di creare password solide e facili da usare

La vita digitale è sempre più esposta ai rischi del cyber crimine, soprattutto a causa di una scarsa attenzione alla sicurezza informatica. Secondo un rapporto del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica, oltre 6 incidenti informatici su 10 sono provocati da azioni scorrette degli utenti. Uno degli sbagli più comuni è l’utilizzo di password deboli, spesso estremamente banali come “password” o “123456”.

Il più delle volte queste password facili da violare vengono usate per account ritenuti di poco valore, ovvero che non contengono dati sensibili. Tuttavia, anche queste violazioni possono consentire a un hacker di introdursi su altri dispositivi, per esempio nel proprio smartphone o PC, con il rischio di compromettere account importanti come l’app di mobile banking.

D’altronde, l’Italia è un bersaglio molto popolare al giorno d’oggi tra i cyber criminali, con un aumento degli attacchi hacker del 169% nel 2022 rilevato dal Clusit. Tra sequenze numeriche troppo semplici, date facilmente ottenibili dalla biografia di un proprio profilo social e nomi di persone o squadre sportive, infatti, l’83% delle password può essere violata in meno di 1 secondo.

Come creare password forti e gestire gli account in sicurezza

Per creare credenziali robuste e gestire tutti gli account in sicurezza è possibile utilizzare una piattaforma come NordPass, un vero e proprio life manager digitale per proteggere password, passkey e dati delle carte di credito per semplificare la quotidianità. Utilizzando un password manager è possibile anche condividere le credenziali d’accesso in modo sicuro con i colleghi, oppure scoprire se i propri dati sono stati violati.

Un gestore delle password è come una cassaforte digitale all’interno della quale conservare in sicurezza tutti i dati sensibili, proteggendoli dagli attacchi hacker con avanzati sistemi di crittografia. Si tratta di una soluzione efficace per privati, professionisti e aziende, per tutelare tutti gli account e garantire accessi sicuri e protetti, dai login a piattaforme social come Twitter e Instagram fino ai siti web usati per la prenotazione di viaggi e lo shopping online.

In questo modo l’unica password da ricordarsi è quella principale per l’accesso al password manager, quindi basta creare un codice di login forte per la main password. Ma come creare una password difficile da violare? Una password robusta deve avere determinate caratteristiche per ridurre il rischio che venga hackerata. Innanzitutto, bisogna evitare qualsiasi tipo di riferimento a date, nomi e sequenze semplici di numeri, evitando anche di usare la stessa password per diversi account.

Un aspetto fondamentale è una lunghezza di almeno 12 caratteri, poiché le password più lunghe sono anche più difficili da violare. Inoltre, bisogna usare tutti i tipi di caratteri, utilizzando lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali. L’intero codice non deve avere nessun senso percepibile, quindi il consiglio è quello di creare una combinazione casuale e difficile da decifrare anche per gli hacker che usano programmi basati sull’Intelligenza Artificiale.

Altri consigli utili per proteggere le proprie password

Per proteggere le password è importante seguire alcune regole di base di sicurezza informatica. Prima di tutto ogni dispositivo dovrebbe essere dotato di un buon antivirus, un programma professionale che monitora l’attività informatica e rileva le minacce in tempo reale. Al giorno d’oggi esistono antivirus per ogni esigenza e di varie fasce di prezzo, comprese soluzioni all-in-one per tutelare tutti i dispositivi elettronici con un unico software di cyber security.

È altrettanto importante aggiornare sempre i sistemi, dai software installati nel computer al sistema operativo e alle app dello smartphone. Gli aggiornamenti dei provider, infatti, sono delle versioni migliorate dei software con cui gli sviluppatori hanno risolto dei problemi o apportato dei miglioramenti. Ciò include anche la risoluzione dei bug, delle vulnerabilità che vengono scoperte e possono agevolare l’intrusione da parte dei criminali informatici.

Bisogna anche prestare la massima attenzione al phishing, ossia gli attacchi hacker veicolati tramite email, evitando di cliccare su link sospetti o scaricare file malevoli. Anche in questo caso un buon antivirus consente di rilevare eventuali minacce prima che sia troppo tardi, inoltre molti provider di servizi email mettono a disposizione sistemi avanzati per la protezione del phishing. Ad ogni modo, è opportuno controllare sempre il mittente del messaggio email, assicurandosi che si tratti di un soggetto autorevole e non di un possibile tentativo di frode informatica.

Inoltre, è importante prestare la massima attenzione alle informazioni che si condividono con altri utenti, anche conosciuti. Infine è necessario usare con cautela le reti internet pubbliche, poiché spesso i cyber criminali riescono a introdursi con facilità.

Per usare in sicurezza i Wi-Fi pubblici basta usare una VPN, una tecnologia molto semplice che consente di connettersi alle reti internet aperte in sicurezza, tutelare i propri dati e rilevare anche eventuali minacce informatiche.