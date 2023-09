Rubin: nuovo sistema robotico per le indagini sismiche nell’Artico

CBSD “Rubin” ha presentato una serie di progetti concettuali di sommergibili autonomi senza equipaggio per la ricerca geofisica marina

La JSC “Central Bureau of Marine Technology Design Rubin” (CBSD “Rubin” – parte della United Shipbuilding Corporation) ha presentato una serie di progetti concettuali di sommergibili autonomi senza equipaggio per la ricerca geofisica marina alla mostra “Army-2023”. Secondo il servizio stampa di Rubin, la creazione del progetto concettuale è in fase di ricerca. L’impianto integrato deve essere in grado di condurre indagini sismiche in qualsiasi periodo dell’anno e in qualsiasi condizione del mare, comprese le condizioni di ghiaccio.

Il complesso amplierà la portata della ricerca geofisica e creerà nuove tecnologie per le indagini sismiche marine. Gli array di ricevitori sismici di diversi formati e profondità estendono la gamma dei segnali registrati. Questi strumenti eseguono indagini sismiche regionali (cioè analisi delle caratteristiche generali del terreno) e indagini sismiche 3D dettagliate, che consentono di selezionare il sito di perforazione ottimale.

Lo sviluppo consentirà di effettuare rilevamenti sismici nell’Artico per tutto l’anno, con un periodo di ghiaccio di 9-10 mesi. Il complesso si concentra anche sulla sicurezza della produzione di idrocarburi: in modalità di risparmio energetico, le apparecchiature autonome di scarico dell’acqua possono rimanere sul fondo vicino alla testa del pozzo di sviluppo per diversi mesi e monitorarne le condizioni.

Può essere utilizzato anche per altri compiti: raccolta di informazioni sull’ambiente acquatico, cartografia, ispezione di infrastrutture subacquee, profilazione acustica. Uno strumento autonomo per lo scarico dell’acqua registra le fluttuazioni sismiche per determinare lo stato e le previsioni degli impianti di perforazione offshore.