“Non si cade da qui” è la nuova canzone di Greta

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NON SI CADE DA QUI”, il nuovo singolo di Greta

“Non si cade da qui” è il primo singolo dell’artista reggina che, a soli 17 anni, pubblica un brano il cui tema principale è l’amore, per la precisione un amore adolescenziale che suscita forti emozioni di gioia in un primo momento che poi si trasformeranno in odio e rabbia.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Sono davvero contentissima del percorso che ho intrapreso e che sto continuando a percorrere. Non mi sarei mai aspettata che il mio singolo venisse distribuito da Sony Music Italia. Per me è ancora tutto nuovo e sono curiosa di vedere cosa mi riserva il futuro.”

Biografia

Greta ha sempre avuto la passione per il canto. Sin da piccola ha partecipato a concorsi e manifestazioni in cui si è esibita con una sempre maggiore sicurezza e consapevolezza. Ha iniziato a scrivere testi inediti in cui si riflette la sua personalità, permettendole di esprimersi e di crescere con la musica. Fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

“Non si cade da qui” è il nuovo singolo.