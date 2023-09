Negli USA in arrivo la rompighiaccio di Bollinger Shipyards

Bollinger Shipyards LLC ha iniziato il taglio lamiere della prima rompighiaccio pesante costruita negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni

Bollinger Shipyards LLC ha iniziato il taglio lamiere presso Bollinger Mississippi Shipbuilding a Pascagoula, nel Mississippi, sul primo di otto moduli prototipo che diventeranno la base del primo Polar Security Cutter (PSC) della Guardia Costiera degli Stati Uniti, USCGC Polar Sentinel – il primo rompighiaccio pesante costruito negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni. “L’inizio dei lavori del primo PSC segna un passo significativo sia per Bollinger Shipyards che per gli Stati Uniti”, ha detto Ben Bordelon, Presidente e CEO di Bollinger Shipyards.

“Dopo oltre 50 anni, stiamo tornando a costruire rompighiaccio pesanti. Siamo onorati che questa responsabilità sia affidata a Bollinger. Iniziare il lavoro sul primo Modulo di Assemblaggio Prototipo è un passo importante verso l’inizio della costruzione del primo Polar Security Cutter. Questo non è solo un importante traguardo per la nostra azienda, ma è anche un passo importante per la nostra difesa nazionale. In parole semplici, gli Stati Uniti stanno tornando nel settore dei rompighiaccio”.

La carena di un rompighiaccio polare pesante deve essere molto più spessa rispetto agli altri cutter della Guardia Costiera a causa della pressione esercitata sulla nave dal ghiaccio circostante. Pertanto, prima che inizi l’intero processo di costruzione del programma PSC, i moduli prototipo testano i nuovi sistemi, processi, persone e strumenti necessari per lavorare con l’acciaio specializzato.

Le esperienze apprese dalla costruzione del modulo prototipo saranno utilizzate per garantire la completezza del design e migliorare la qualità e l’efficienza del processo di produzione. Ogni modulo richiede circa quattro mesi di lavoro, durante i quali Bollinger continuerà a reclutare e formare ulteriori membri della forza lavoro per gestire la transizione alla produzione della carena principale man mano che i moduli prototipo vengono completati.

La flotta operativa di rompighiaccio polari della Guardia Costiera consiste attualmente in un rompighiaccio pesante, il Cutter della Guardia Costiera Polar Star lungo 399 piedi, entrato in servizio nel 1976, e un rompighiaccio medio, il Cutter della Guardia Costiera Healy lungo 420 piedi, entrato in servizio nel 1999.