Caos per i biglietti Trenitalia: guasto tecnico manda in tilt App e biglietterie

A causa di un disservizio tecnico attualmente in corso presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia, gli stessi non sono al momento funzionanti. È quanto si legge in una nota di Trenitalia. Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing.

La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App, non sono funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia si scusa per il disagio.