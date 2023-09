A Tu si que vales su Canale 5 Sabrina Ferilli litiga con una concorrente

A ‘Tu si que vales’, Sabrina Ferilli attaccata da una concorrente: “Lei rappresenta l’Italietta”. Il format di Canale 5 ha registrato il record di ascolti della serata

Record di ascolti per la nuova edizione di Tu si que Vales. Il format di Canale 5, andato in onda ieri sera, ha registrato il record di ascolti della serata superando i 4 milioni di telespettatori con uno share del 31%.

Nove prime serate condotte dal trio formato da: Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Sulle poltrone dei giudici invece Maria De Filippi, Rudy Zerby, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari. Accanto a loro, confermata Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. E proprio l’attrice, è stata la protagonista di un botta e risposta con la concorrente romana Elisabetta, arrivata sul palco del programma per mostrare a tutti la sua conoscenza del kamasutra, che studia da ben 27 anni.

Il tema, racconta la Dire (www.dire.it), ha fatto da subito sorridere i giudici ma ad irritare la signora è stata soprattutto l’ironia di Sabrina Ferilli: “Facendo così mi mette in ridicolo, mi sembra di stare alle medie” e ancora “È un argomento che per l’Italia è un tabù e non se ne può parlare per questo, perché le persone ridono e reagiscono così”. Immediata la replica dell’attrice: “Sono dieci minuti che è qui a parlare e non abbiamo ancora capito perché, le posizioni che ci ha mostrato le abbiamo imparate a memoria”. “Ah ecco, questa è l’Italia, l’Italietta che lei rappresenta, lei parla senza sapere. Studiate!”, ha replicato la concorrente per poi abbandonare il palco tra i fischi del pubblico.