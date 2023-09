Torna “In Collezione”, le visite guidate alla Fondazione CR Firenze

Torna “In Collezione”, il programma di visite guidate gratuite alla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze: il calendario delle aperture dal 23 settembre

Riapre al pubblico la Collezione d’arte della Fondazione CR Firenze: dal 23 settembre tornano le attività gratuite del programma “In Collezione” che permette di ammirare, nella sede della Fondazione (via Bufalini 6, Firenze) le opere di Giotto, Filippino Lippi, Vasari, Giovanni Fattori, Primo Conti e tanti altri.

“Siamo lieti di poter riaprire le porte della nostra sede alla comunità e presentare le novità di quest’anno – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze. Con “In Collezione” vogliamo dare l’opportunità a tutti di conoscere e ammirare la nostra preziosa collezione d’arte e offrire un programma di attività culturali a tutta la comunità. Grazie a questo programma, attivo dal 2016, abbiamo potuto accogliere nella sede della Fondazione oltre 15 mila visitatori. Negli ultimi tre anni abbiamo proposto attività didattiche a circa 2.000 famiglie e donato a oltre 2.500 bambini fiorentini colori, video e contenuti digitali didattici, oltre a un albo illustrato ispirato ad alcune delle opere più preziose. Un piccolo contributo nato dalla volontà di tramandare alle future generazioni i preziosi valori della cultura e della bellezza”.

Tra le novità di quest’anno è il ciclo di visite tematiche dal titolo “Com’era Firenze?”: un percorso speciale che propone un confronto tra le vedute dell’antica Firenze presenti in Collezione e scatti fotografici di quella attuale. Un viaggio nella storia della città, per immaginare il tempo in cui in Arno si faceva il bagno, si lavavano i panni e si raccoglieva la rena. Oppure quando un ricco mercato si teneva nel cuore più antico della città, con ceste di frutta e verdura che giungevano dalle campagne portate a dorso di mulo. Grandi tele dell’Ottocento permettono di immergersi in quella che fu poi la città moderna, per breve tempo capitale del Regno d’Italia, animata da continuo andirivieni di cavalli e carrozze nei viali sorti al posto delle antiche mura. Offre un vero e proprio tuffo nel passato di Firenze la monumentale raccolta di vedute dipinte da Fabio Borbottoni a fine Ottocento, con immagini contemporanee e ricostruzioni storiche che permettono di conoscere aspetti inediti o meno noti e di respirare l’atmosfera del tempo.

Un’altra novità tra le attività e percorsi dedicati ai bambini e alle loro famiglie è “Quadri viventi…In Collezione”, un laboratorio in cui capacità di osservazione, spirito d’iniziativa, creatività e un pizzico di ironia saranno gli ingredienti grazie ai quali i giovani visitatori saranno accompagnati ad approfondire alcune opere della collezione d’arte di Fondazione CR Firenze e … a riportarle in vita. I bambini, infatti, si cimenteranno nella realizzazione di abiti e accessori necessari a mettere in scena il loro quadro preferito, proprio come in un vero tableau vivant!

Altra opportunità della nuova edizione di “In Collezione” è rappresentata dalle attività completamente pensate e dedicate a pubblici speciali: persone con neurodiversità, autistiche, con disturbi specifici dell’apprendimento e con deficit di attenzione, e persone affette da Alzheimer con le loro famiglie. Il programma prevede attività per piccoli gruppi, per vivere un’esperienza culturale significativa di incontro con l’arte e con gli altri, valorizzando lo sguardo e il contributo di ciascuno. Le attività sono a cura dell’Associazione L’Immaginario e condotte da operatrici e mediatrici specializzate.

Tutte le attività proposte sono gratuite e con obbligo di prenotazione.

CALENDARIO VISITE E ATTIVITA’

2023: 23 e 24 settembre; 7, 8, 21 e 22 ottobre; 4, 5, 18 e 19 novembre; 2, 3, 16 e 17 dicembre.

2024: 13, 14, 27 e 28 gennaio; 10, 11 febbraio

Le visite guidate tradizionali e quelle “Com’era Firenze?” (max 20 partecipanti per gruppo) si terranno i sabati e le domeniche di apertura alle ore 11, 12, 15.30 e 17.30.

Info e prenotazioni: CSC SIGMA, e-mail: incollezione@fondazionecrfirenze.it; tel. +055 6146853.

I laboratori e percorsi per bambini e famiglie (max 15 partecipanti a gruppo) si terranno il sabato e la domenica alle ore 15.00. Info e prenotazioni: STAZIONE UTOPIA, e-mail: edu@stazioneutopia.com; tel. + 39 3884609980.

Le visite speciali per persone fragili (max 10 partecipanti per gruppo) si terranno il sabato alle ore 10.00 e alle ore 16.00. Info e prenotazioni: L’IMMAGINARIO, e-mail: immaginario.info@gmail.com; tel. +39 342 8328085

Per maggiori informazioni e calendario completo visitare il sito fondazionecrfirenze.it/progetti/in-collezione/