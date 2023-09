“Respirare” è il nuovo singolo di Amanda

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Respirare”, la nuova canzone di Amanda

Fuori su tutti i digital stores il brano Respirare, nuovo singolo della cantautrice Amanda.”Le persone che abbiamo amato e non ci sono più continuano a vivere in noi, il loro respiro diventa il nostro respiro.” Cosi’ commenta Amanda il suo brano dalle atmosfere estive ma dal sapore nostalgico e profondo.

Dopo il successo dell’album AMATI, “Respirare” segna il grande ritorno dell’artista con un brano dalle sonorita’ pop e dal suo inconfondibile stile cantautoriale. “Sei ancora in me …Continui a respirare respirare ….Non c’e’ sfida che….mi possa fermare…”

Amanda è una cantautrice classe 1990 che ama contaminare il suo lato Pop con sfumature R&B, Soul, Rap e Rock. Il progetto mescola spesso la musica al sociale e le tematiche focus sono la lotta ai pregiudizi, la violenza di genere, i diritti umani, coraggio e rivalsa.

Una voce fuori dal coro che alterna una scrittura pop a metriche ricercate.

Anche nelle performance live il sound è la combinazione di strumenti suonati dal vivo e sequenze elettroniche.

Il 17 Dicembre 2021 esce “Amati.” Un Concept Album di 11 tracce connesse fra loro che raccontano “La Donna nella società di oggi che si sveste da paure e pregiudizi”, il primo lavoro discografico di Amanda prodotto da Andrea Madeccia nella Madhouse Recording Studio.

Ad anticipare l’uscita del disco diversi singoli come Parole al Vento, Aria,

A Mani Nude (sfumatura rock del disco di Amanda) che è una vera e propria protesta dell’artista contro il sistema e verso tutte quelle persone che hanno cercato di farle credere di non essere abbastanza per raggiungere i suoi obbiettivi.

A Gennaio 2022 Amanda firma il singolo “Altrove” insieme a Mad scritto durante la pandemia che parla di quanto i pregiudizi e le etichette disuniscono.

Negli ultimi mesi Amanda ha aperto il concerto di Irene Grandi sul palco del Latina Music Festival, ha registrato i cori della cover “People have the power” di Patty Smith cantata da Laura Pausini e Mika sul palco dell’Eurovision 2022,

ha duettato con i Modena City Ramblers sul palco di Svicolando 2022,

ha aperto il concerto della Bottega dell’Arte al Mammut di Roma.

Attualmente finalista regionale per Sanremo Rock nella categoria Trend,

semifinalista macro regionale per il concorso “Je so Pazzo“ e il “Premio Milleculure” in omaggio a Pino Daniele.

Amanda gira l’Italia con la sua band per raccontare live il suo progetto artistico che vedrà presto nuove uscite discografiche.

Live in band con i musicisti

Mario Talocco (batteria e sequenze),

Antonio Bono (chitarra),

Augusto Madeccia (basso)