Per Thomas Mack nuovo incarico in DHL Global Forwarding

Thomas Mack, Executive Vice President Air Freight, assumerà il nuovo ruolo di Senior Advisor per DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo di DHL Group, annuncia un cambio nel suo team di leadership globale. Thomas Mack, Executive Vice President Air Freight, assumerà il nuovo ruolo di Senior Advisor e continuerà a riferire direttamente a Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding.

Dopo un periodo di transizione, Thomas Mack lascerà l’azienda nell’ottobre 2024 per andare in pensione. Thomas Mack ha lavorato con successo nel settore del trasporto aereo per oltre quattro decenni. È entrato a far parte di DHL Global Forwarding cinque anni fa come Head of Global Air Freight ed è stato fortemente coinvolto nella trasformazione dell’organizzazione di uno dei principali fornitori al mondo di servizi integrati di trasporto aereo. Ha inoltre lavorato a stretto contatto con la divisione gemella, DHL Express, attivando una serie di preziose sinergie all’interno del gruppo ha dichiarato Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding. La guida della divisione verrà affidata a Max Sauberschwarz, in qualità di Executive Vice President, che attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President Global StarBroker, la divisione di DHL Global Forwarding che si occupa di charter aerei. Sauberschwarz assumerà il nuovo ruolo a partire dal 1° ottobre 2023, riportando direttamente a Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding, Freight. Oltre a questo ruolo, diventerà anche membro del Global Forwarding Management Board.

“Siamo lieti di aver trovato in Max Sauberschwarz un degno successore di Thomas Mack. Nel suo ruolo precedente, ha dimostrato non solo la sua profonda conoscenza del settore, ma anche le sue capacità di leadership e non vediamo l’ora di continuare far crescere l’azienda insieme nei prossimi anni”, ha dichiarato Tim Scharwath. Max Sauberschwarz ha più di 15 anni di esperienza nella logistica e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel settore del trasporto aereo di merci a livello globale, in Europa e in Asia. È entrato a far parte di DHL Global Forwarding nel 2019 come Senior Vice President Global StarBroker.