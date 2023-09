Malattia infiammatoria cronica intestinale: rischio PTSD è più che doppio

I giovani con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) hanno una probabilità 2,5 volte superiore di sviluppare un disturbo da stress post-traumatico (PTSD)

I bambini e i giovani adulti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) hanno una probabilità 2,5 volte superiore di sviluppare un disturbo da stress post-traumatico (PTSD), quasi il doppio delle probabilità di segnalare un disturbo alimentare e 1,5 volte più alta di autolesionismo. È quanto evidenzia un nuovo studio britannico presentato al recente congresso della ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization).

Lo studio retrospettivo e osservazionale di giovani con IBD rispetto a quelli senza ha valutato l’incidenza di un’ampia gamma di condizioni di salute mentale nelle persone di età compresa tra 5 e 25 anni.

“L’ansia e la depressione non saranno una sorpresa per la maggior parte di noi. Ma abbiamo anche visto cambiamenti per disturbi alimentari, PTSD e cambiamenti del sonno”, ha evidenziato Richard K. Russell, gastroenterologo pediatrico presso il Royal Hospital for Sick Children di Edimburgo, Scozia.

I nostri risultati indicano un bisogno insoddisfatto di cure per la salute mentale per i giovani pazienti con IBD, ha affermato. “Tutti noi di ECCO dobbiamo colmare questa lacuna”.

Russell e colleghi hanno identificato 3898 giovani con diagnosi di IBD nel periodo di 10 anni dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2020 utilizzando l’Optimum Patient Care Research Database, che include dati anonimi provenienti da oltre 1000 pratiche generali in tutto il Regno Unito.

Hanno utilizzato la corrispondenza del punteggio di propensione per creare un gruppo di controllo di 15.571 persone senza IBD, controllando per età, sesso, stato socioeconomico, etnia e condizioni di salute diverse dall’IBD. Il follow-up mediano è stato di circa 3 anni.

Il rischio cumulativo nel corso della vita per lo sviluppo di qualsiasi condizione di salute mentale entro i 25 anni era del 31,1% nel gruppo IBD rispetto al 25,1% nei controlli, una differenza statisticamente significativa.

Rispetto al gruppo di controllo, le persone con IBD incidente avevano una probabilità significativamente maggiore di sviluppare: disturbo da stress post-traumatico; problemi alimentari; autolesionismo; disturbi del sonno; depressione; disturbo d’ansia; qualsiasi condizione di salute mentale.

I pazienti più a rischio erano di sesso maschile, e in particolare ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni. Anche quelli con malattia di Crohn rispetto ad altri tipi di IBD erano più a rischio.

In un’analisi di sottogruppo, presentata come poster all’incontro, Russell e colleghi hanno anche scoperto che la comorbilità della salute mentale nei bambini e nei giovani adulti con IBD è associata a un aumento dei sintomi IBD e all’utilizzo dell’assistenza sanitaria, nonché al tempo libero dal lavoro.

I bambini e i giovani adulti con IBD e condizioni di salute mentale dovrebbero essere monitorati e ricevere un adeguato supporto per la salute mentale come parte della loro cura multidisciplinare, ha affermato Russell.

Russell ha aggiunto che il periodo di studio è terminato pochi mesi prima dell’inizio della pandemia di COVID-19, quindi la ricerca non riflette il suo impatto sulla salute mentale nella popolazione dello studio.

“Il numero di bambini e giovani adulti che stiamo vedendo nella nostra clinica con problemi di salute mentale è salito alle stelle a causa della pandemia”, ha detto.

Russell ha suggerito che l’organizzazione crei un sottogruppo di psicologia chiamato Proactive Psychologists of ECCO, o Prosecco in breve.

Implicazioni cliniche

Lo studio è importante per evidenziare l’aumento del peso dei problemi di salute mentale nei giovani con IBD, ha affermato il co-moderatore della sessione Nick Kennedy, consulente gastroenterologo e chief research information officer presso la Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust nel Regno Unito.

Kennedy, che non era affiliato alla ricerca, sostiene anche l’idea di un sottogruppo psicologico all’interno dell’ECCO.

L’età massima per lo sviluppo di disturbi mentali trovata dallo studio (12-17 anni) “è un momento unico e molto delicato”, ha affermato Sara Mesilhy, gastroenterologa del Royal College of Physicians nel Regno Unito.

“Questi risultati evidenziano la necessità di sviluppare programmi psichiatrici di screening precoce a partire dal momento della diagnosi e continuando a intervalli periodici per offrire il miglior piano di gestione per i pazienti con IBD, in particolare quelli con IBD ad esordio infantile”, ha affermato Mesilhy, che non era affiliato con la ricerca.

Tali programmi “migliorerebbero la qualità della vita del paziente, proteggendolo da molte sofferenze e prevenendo le brutte conseguenze di questi disturbi”, ha affermato Mesilhy. “Inoltre, abbiamo ancora bisogno di ulteriori studi per identificare i protocolli di monitoraggio e trattamento più efficienti”.

Kennedy ha applaudito i ricercatori per aver condotto uno studio basato sulla popolazione perché ha garantito un’adeguata dimensione della coorte e l’identificazione massimizzata dei disturbi di salute mentale.

“È stato interessante vedere che c’erano una serie di condizioni in cui il rischio era aumentato e che gli uomini con IBD erano particolarmente a rischio”, ha aggiunto.

European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) 2023 Congress: Abstract OP28 and Poster P822. Presentato il 3 marzo 2023.