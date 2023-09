I Fantasmi online con il singolo omonimo

“FANTASMI” è il primo singolo della band omonima disponibile in radio e digitale distribuito da INgrooves Music Group /Universal Music

Il brano è nato in cantina, un ritornello in testa ed un giro di chitarra di accordi in fa. La canzone racconta la storia di una persona bloccata dalle proprie paure, come se fosse inseguita dalla sua stessa ombra.

Sonorità Indie/Dream Pop che mescolano l’onirico e la malinconia. La band si ispira ad artisti della musica italiana come i BNKR44, ma con uno sguardo anche al panorama internazionale Current Joys, Beach Fossils e The Strokes.

“La canzone racconta la storia di una persona che è assillata dalla paura, inseguita e che spesso rimane bloccata nel limbo della paura. Tuttavia quando si accorge che le sue paure sono nella sua testa, comincia a volare e a raggiungere i propri obiettivi”.

Fantasmi sono un gruppo bolognese composto da: Caterina Bavieri (‘03), Filippo Brunetti (‘03) e Gianluca Monica aka Gan (‘92). Nascono da una collaborazione tra i Broken Keytar e Gan. Nell’estate del 2020 Filo e Cate iniziano a suonare per le strade di Bologna proponendo pezzi inediti e cover di artisti come Gazzelle, Calcutta e BNKR44.

Il 31 luglio 2021 esce su tutte le piattaforme (Spotify, Itunes, Youtube e SoundCloud) il loro primo singolo I timidi non dormono. Gan si avvicina al mondo della produzione musicale nel 2020 e da quel momento incomincia a comporre musica influenzato da artisti come Current Joys, Beach Fossils e The Strokes. Arriva a questo punto dopo aver suonato in diverse band tra cui I Segreti, gruppo di Parma, sua città d’origine. Si incontrano ad un corso di produzione nel gennaio 2022 e da quel momento scrivono musica periodicamente in un piccolo monolocale nel centro di Bologna, all’interno del quale nascono melodie e canzoni malinconiche ma sognanti, che vanno a formare il loro primo EP omonimo.