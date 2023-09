Gli Almariva tornano con “Segnali di fumo”

Online il nuovo singolo degli Almariva dal titolo “Segnali di fumo”. La band veneta apre il suo anno musicale con un brano dal sound energico

Fuori il nuovo singolo degli Almariva dal titolo “Segnali di fumo”. La band veneta apre il suo anno musicale con un brano dal sound energico, un rock graffiante per dare spazio al tema della salute mentale e regalare una voce a chi spesso, soffocato dall’ansia, fatica a trovarla.

“La canzone tratta il tema dell’ansia dal punto di vista di chi la vive come un impedimento per una quotidianità “normale“ in cui anche le cose più banali diventano una difficoltà. L’immaginario è quello di una persona che si abbandona totalmente a se stessa ma che allo stesso tempo cerca l’attenzione degli altri lanciando segnali di fumo per farsi notare. Nasce così un dualismo che trova spazio nel ritornello e che può essere inteso come la ricerca di un’altra persona oppure come un richiamo alla parte più forte di noi stessi che ci permetta di affrontare queste situazioni in cui, a volte, è molto più facile indossare una maschera di felicità piuttosto che svelarsi totalmente.”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/447Nd3P