“A Sua immagine” su Rai 1 in viaggio sulla via Francigena

Con “A Sua immagine” in onda nel pomeriggio su Rai 1 alla scoperta della via Francigena. A seguire, Don Patriciello nei luoghi di San Pio da Pietrelcina

Nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda sabato 23 settembre alle 16.00 su Rai1. Nella puntata si percorreranno gli ultimi chilometri della Via Francigena, partendo da Campagnano di Roma e arrivando a Formello, per riscoprire l’antica via che i pellegrini del nord Europa facevano per visitare la Città Eterna.

Lorena Bianchetti accompagnerà gli spettatori tra gli splendidi sentieri di Campagnano, musei che ricostruiscono la presenza di viaggiatori fin dall’epoca romana e il Santuario della Madonna del Sorbo per concludere il suo viaggio presso il Palazzo che fu prima degli Orsini e poi dei Chigi eretto nel XV secolo a Formello.

Ospite della puntata Antonello Fratoddi, Presidente della Associazione Mediterraid Cammini che organizza i cammini e cura i percorsi.

A seguire, “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e instancabile operatore di pace. Per commentare il Vangelo di questa domenica, in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina, don Maurizio si recherà a San Giovanni Rotondo nei luoghi dove il santo visse, operò e morì 55 anni fa. Era il 23 settembre del 1968.

A fare da filo conduttore la parola “consolazione”, che Padre Pio portava con sé nel confessionale, ma che vedeva anche come necessaria missione dei mezzi di comunicazione e della “Casa Sollievo della sofferenza”. La consolazione, per lui, era uno dei nomi di Dio, segno tangibile del Suo amore. Per San Pio l’ammalato andava curato e amato nella sua integrità: nel corpo e nell’anima. Per questo don Patriciello incontrerà il giornalista Stefano Campanella e il medico della rianimazione Raffaele Russo con cui concluderà il commento al Vangelo.