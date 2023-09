Università, come scegliere l’ateneo? Ecco cosa valutare

Scegliere l’università e, in particolare, il dipartimento in cui iscriversi non è una decisione da prendere alla leggera. Si tratta di un passo importante che comporta non solo il peso finanziario delle sempre più onerose tasse universitarie e dei costi annessi agli anni accademici, ma anche l’impatto che questo percorso di studi avrà sulla vita personale e professionale dello studente. Una scelta fatta frettolosamente o con poca attenzione potrebbe portare, nel corso del tempo, a difficoltà nello studio che a volte termina con l’abbandono dell’università. Pertanto, è fondamentale evidenziare attentamente alcuni elementi che una futura matricola dovrebbe valutare.

La posizione geografica

È un fattore fondamentale da prendere in considerazione nella scelta del percorso di studi. Ogni studente deve valutare con accuratezza se la distanza tra la propria casa e l’università sia tale da consentire una vita da pendolare o se sia necessario prendere in considerazione l’opzione di trasferirsi e vivere da fuorisede. In quest’ultimo caso, sarà importante considerare anche aspetti pratici come le spese di alloggio, il costo della vita nella nuova città e la vicinanza alla propria famiglia. Queste valutazioni aiuteranno a prendere una decisione oculata e adatta alle esigenze individuali, garantendo un’esperienza accademica e una qualità di vita soddisfacente.

L’obbligatorietà della frequenza

A seconda della distanza, la futura matricola deve valutare se i corsi prevedono la frequenza obbligatoria o meno. Non tutti hanno la possibilità di frequentare i corsi a prescindere dalla distanza dell’ateneo. Esigenze personali o lavorative spesso precludono la possibilità a molti giovani (e non solo) di frequentare un corso in presenza. Per questa ragione, una valida opzione potrebbe essere l’immatricolazione presso atenei online che offrono la possibilità di seguire le lezioni a distanza grazie alla presenza di lezioni online su piattaforme accessibili 24 ore su 24. Ad esempio se scopri il mondo di Unicusano puoi comprendere bene che un’università telematica offre molti corsi in linea con le esigenze del mercato del lavoro, accessibili anche per coloro che si trovano impossibilitati a seguire in presenza.

Scegliere l’università oltre le proprie attitudini e desideri?

Quando ci si trova di fronte alla scelta del percorso di studi universitari da intraprendere, spesso ci si confronta con l’incertezza di optare tra un corso specifico che offre buone opportunità lavorative future e un percorso più in linea con le proprie passioni e interessi personali. Questa decisione può risultare difficile, in questo caso, il consiglio è quello di trovare un equilibrio tra entrambe le opzioni. Scegliere un percorso che tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro può essere importante per garantire opportunità lavorative stabili e soddisfacenti in futuro, ma allo stesso tempo, optare per un ambito di studio che sia anche stimolante e appassionante contribuirà a mantenere alta la motivazione durante gli anni universitari e permetterà di sviluppare al meglio le proprie competenze.

Valutare le opportunità di stage

Altro elemento da cui tener conto è se l’università sia in grado di offrire opportunità di stage o tirocini, in Italia e all’estero. Queste esperienze sono estremamente utili poiché consentono agli studenti di acquisire nuove conoscenze e competenze pratiche che possono essere applicate nel mondo del lavoro. Inoltre, svolgere un’esperienza di stage o tirocinio durante gli anni universitari può avere un impatto significativo sul curriculum e rendere il candidato più interessante agli occhi dei datori di lavoro durante la fase di selezione. Qualora l’università non offra opportunità di stage, un’alternativa valida potrebbe essere l’Erasmus. Il programma Erasmus permette agli studenti di studiare o svolgere tirocini all’estero presso istituzioni partner, fornendo un’esperienza internazionale arricchente, spendibile nel mondo del lavoro. In questo modo, gli studenti hanno la possibilità di accrescere le proprie competenze linguistiche, culturali e professionali, aumentando le proprie prospettive lavorative e accademiche.

Valutare anche in base alle opportunità lavorative

Quanto all’aspetto lavorativo, questo rappresenta un aspetto cruciale che influisce nella scelta di un percorso di studi. Come accennato in precedenza, molti studenti hanno difficoltà ad orientare le proprie scelte, soprattutto se si tratta di valutare un corso di studi esclusivamente in base alle esigenze lavorative o se tener conto solo delle passioni. Un’opzione ragionevole potrebbe essere quella di combinare entrambi gli elementi, è importante, infatti, prendere in considerazione le informazioni riguardanti il tasso di occupazione e le prospettive di carriera dopo la laurea. Un equilibrio tra interessi personali e prospettive lavorative può aiutare a fare una scelta informata e soddisfacente per il proprio futuro, e in linea con le esigenze del mercato del lavoro.