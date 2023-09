Sig. Solo torna con il nuovo singolo “Cose pericolose”

Fuori per Gelo Dischi e in distribuzione Believe “Cose pericolose“, il singolo che segna il ritorno del progetto Sig. Solo, alter ego di Andrea Cipelli

É online per Gelo Dischi e in distribuzione Believe “Cose pericolose“, il singolo che segna il ritorno del progetto Sig. Solo, alter ego di Andrea Cipelli, già celebre per la sua collaborazione con Dente, Baustelle e L’Officina della Camomilla. Il singolo di ritorno, vanta la preziosa collaborazione di Andy Bluvertigo.

Vibes lo-fi, sintetizzatori, vibes anni Ottanta e fughe di gas. “Cose pericolose” è la colonna sonora di un bellissimo ritorno che non sapevamo di star aspettando.

“scintilla ipnotica da maneggiare con cura

e tenere lontano da fonti di calore”

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/cose-pericolose

BIO:

“sono nato da un abbaglio

da una stella in confusione

da un amplesso sgangherato

da una spinta senza direzione”

Con queste parole del brano GENERALITÀ’ Sig.Solo si presentava al mondo con il suo primo EP autoprodotto TEMPO A(L)TEMPO intorno al 2006, dopo l’esperienza anni 90 con la band LA SPINA. A questo progetto segue dopo poco un secondo lavoro sempre dal sapore lo-fi frutto delle combinazioni di suoni di tastierine anni 80, dal titolo IL CENTRO É COMMERCIALE. Contestualmente al lavoro solista, prosegue e cresce la collaborazione a fianco del cantautore DENTE, dagli esordi fino all’album ALMANACCO DEL GIORNO PRIMA, in veste di tastierista e arrangiatore sia in studio che dal vivo, in compagnia fra gli altri del batterista Gianluca Gambini, compagno di viaggio indispensabile e sempre presente, braccio destro di Sig. Solo dalla notte dei tempi.

Arriva per Sig.Solo anche una partecipazione come chitarrista acustico nel mini tour de LA MALAVITA con i BAUSTELLE e successivamente un’esperienza in studio alle tastiere con L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA. É il 2015 e Sig.Solo allarga lo sguardo, aggiunge strumenti anima, fisicità e con un gruppo di amici, prendono forma i SUPERSTARS la superband che partorisce un album ispirato ed emozionante che Garrincha Dischi decide di produrre: SEXATION infatti riceve l’approvazione della critica e il mini tour su e giù per l’Italia conferma la credibilità di una personalità rinnovata ancora decisamente a fuoco.

Vola ancora il tempo restano Sig.Solo, Gianluca Gambini e grazie a Dio anche Andrea Maffini, che scioglie nodi complicati e regala una visione ancora diversa, che invita a seguire il flusso in direzione sconosciuta, ma grazie anche alla collaborazione di Andy Bluvertigo intrigato dal progetto, escono delle cose nuove che entusiasmano tutti.

Arriva il 2023 e Sig.Solo insieme a GELO DISCHI è lieto di presentare il primo passo fatto sulla strada nuova… COSE PERICOLOSE.