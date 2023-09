Recordati Italia lancia la piattaforma HealthVerse

Recordati Italia, parte del gruppo farmaceutico internazionale Recordati, lancia HealthVerse, la nuova piattaforma digitale sviluppata per la salute

Recordati Italia, parte del gruppo farmaceutico internazionale Recordati, lancia HealthVerse, la nuova piattaforma digitale sviluppata per guardare al futuro della salute offrendo contenuti di alta qualità che coprono le più attuali tematiche in ambito healthcare con taglio sull’innovazione e sulla trasformazione digitale.

HealthVerse si propone come una piattaforma web aperta e multicanale che favorisce l’incontro e lo scambio con i principali interlocutori dell’Azienda tra cui pazienti, medici, informatori scientifici, farmacie, collaboratori e partner, istituzioni e territorio. HealthVerse è stata lanciata in concomitanza con l’inaugurazione di Casa Recordati Italia, la nuova sede di Recordati Italia in via Roncaglia a Milano progettata all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.

“Recordati è un’azienda aperta che trae energia dall’interazione con i pazienti e i consumatori, medici e specialisti, beneficiando del continuo dialogo con le persone. Crediamo fortemente che l’innovazione sia generata dalla contaminazione, dalla diversità e inclusione, dall’ascolto di tutti gli interlocutori chiave della nostra Azienda. HealthVerse è il gemello digitale di Casa Recordati Italia, e come questa si evolve grazie a uno scambio costante con gli attori del mondo salute. Uno scambio aperto che genera confronto e crescita, quindi più valore e innovazione”, afferma Massimo Grandi, VP Southern Europe SPC Region & General Manager Pharmaceuticals Recordati Italy.

La piattaforma digitale sarà popolata da numerosi contenuti, declinati in diversi format tra cui articoli, lectures, corsi, webinar, newsletter, podcast, servizi di intelligenza artificiale conversazionale, che approfondiranno il legame ormai inscindibile tra il mondo healthcare e quello dell’innovazione e della tecnologia.

In questo contesto si inserisce Recordati Lectures, il ciclo di eventi di Casa Recordati Italia dedicato all’incontro tra l’innovazione medico-scientifica e le nuove tecnologie, in ottica One Health, che ospiterà le principali voci dell’innovazione, della comunicazione, della scienza e della società, per confrontarsi su come gli scenari futuri e le tecnologie di frontiera stanno trasformando il mondo della salute.

È possibile visitare la nuova piattaforma digitale HealthVerse al seguente link.