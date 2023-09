Meloni al Salone Nautico guida il gommone col simulatore: “Mi sono cappottata”

Al Salone Nautico di Genova la prova di guida col gommone col simulatore di realtà virtuale della premier Meloni finisce con un imprevisto, tra le risate generale

C’è spazio anche per un momento di colore durante la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Salone Nautico di Genova. La premier si è fermata allo stand della Marina Militare per provare il simulatore di navigazione, indossando il visore 3D. Qualche difficoltà tecnica per Meloni che, a un certo punto, finisce la prova ammettendo: “Mi sono cappottata“, tra le risate di tutti.

Durante la simulazione, le spiegano “Vede come prende potenza immediatamente, questo è un gommone da 700 cavalli”. Giorgia Meloni tenta di prendere confidenza coi comandi: “Ammazza oh, come lo muovi…“. Replica: “È molto sensibile, sì”. La premier chiede più volte conferma della direzione da prendere: “Ma dove devo andà, dritto?“. Sempre dritto, rispondono. E dopo poco: “Ma sempre diritto? Dritto c’è il muro“. “No, dritto c’è l’orizzonte”. Meloni sembra avere qualche problema a far eseguire i comandi: “Non capisco perché lo metto dritto e lui gira”. Alla fine, il gommone si ribalta. E Meloni, ridendo, confessa: “Mi sono cappottata” tra le risate.