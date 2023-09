Il Canale di Panama è sempre più competitivo

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) sta adottando misure proattive per garantire la propria competitività e la capacità operativa sia nel presente che nel futuro

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) pone una forte enfasi nel fornire servizi di livello mondiale e affidabili a tutti i suoi clienti. In questo contesto di sfide attuali, l’Autorità sta adottando misure proattive per garantire la propria competitività e la capacità operativa sia nel presente che nel futuro. Tra le principali sfide, vi è l’urgente questione della disponibilità di acqua dolce, sia per il consumo della popolazione che per il transito delle imbarcazioni.

Dopo la siccità precedente nel 2019-2020, il Canale ha attuato procedure per migliorare l’efficienza idrica nelle sue operazioni e ha condotto studi per individuare soluzioni a lungo termine alle variazioni climatiche. Tuttavia, l’attuale gravità e la sua ripetizione sono senza precedenti nella storia.

Di conseguenza, il Canale di Panama sta costantemente valutando la situazione in relazione ai livelli attuali e previsti dei serbatoi, per garantire che le necessarie regolazioni relative al pescaggio massimo, alla capacità e agli slot di prenotazione disponibili vengano comunicate tempestivamente ai clienti. In risposta ai modelli meteorologici imprevedibili e alla necessità di fornire un servizio affidabile e sostenibile, l’autorità mira a mantenere un pescaggio di 44 piedi (13,41 metri) per il resto dell’anno in corso e per parte del 2024, a meno che non si verifichino cambiamenti significativi rispetto alle previsioni attuali.

In conformità con questo pescaggio, durante questo periodo, 32 imbarcazioni al giorno transiteranno nel Canale, rispetto alla media di 36 in circostanze normali. Vale la pena sottolineare che la capacità di transito Neopanamax rimarrà sostanzialmente invariata, con una media di 10 transiti al giorno. L’ACP ha comunicato ai suoi clienti che, a partire dall’8 agosto, è entrata in vigore una nuova Condizione di Prenotazione, denominata Condizione 3, per l’utilizzo delle chiuse Panamax.

È importante notare che l’offerta standard di prenotazioni comprende 23 slot di prenotazione per tali chiuse. In base alla Condizione 2, in scenari che comportano una significativa riduzione della capacità (come la chiusura di corsie per manutenzione), l’allocazione si riduce a 16 slot di prenotazione. Nel frattempo, con la Condizione 3, attualmente in vigore, gli slot di prenotazione sono limitati complessivamente a 14 (di cui 10 slot per imbarcazioni di dimensioni eccezionali e 4 slot per imbarcazioni di dimensioni standard). Le prenotazioni per le chiuse Neopanamax rimangono invece invariate.