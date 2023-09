Esce oggi il primo album da solista di Bruce Soord

Bruce Soord presenta il suo nuovo album da solista e il primo singolo estratto: il disco sarà supportato da un tour eccezionalmente in solo

Il polistrumentista, produttore e mente di The Pineapple Thief, Bruce Soord, annuncia l’uscita del suo nuovo lavoro solista “Luminescence”, prevista il 22 settembre per Kscope. L’album, il suo terzo da solista, sarà supportato da un tour eccezionalmente in solo, tra la fine di settembre e ottobre, con ben tre date italiane e concerti in Europa e nel Regno Unito.

Ispirato dalla ricerca di una pace interiore, l’ultimo disco solista di Soord esplora la difficoltà di vivere nelle metropoli del mondo moderno. Nati dal vagabondaggio in varie città durante i suoi tour, i brani dell’album si sono sviluppati da registrazioni sul campo.

I brani presentano il ruolo centrale della sua chitarra acustica e come nel caso “Lie Flat”, pur sembrando semplici all’apparenza, rivelano l’inconfondibile complessità di Soord è un’importante varietà di stili. Il primo singolo estratto, “Dear Life”, racchiude tutto l’equilibrio malinconico proprio di Soord, mentre in “Nestle In” lo vediamo flirtare con l’elettronica. Gli archi roboanti di “Olomouc” si scontrano contro lo sfondo acustico della chitarra di Soord per dipingere l’immagine vivida dell’immobilità che tutto il disco descrive.

Registrato tra il gennaio 2021 e il giugno 2023, l’album è stato inciso ai Soord Studios con archi aggiuntivi registrati al RAK Studio 3 di Londra, con gli arrangiamenti di Andrew Skeet, membro di lunga data di The Divine Comedy e produttore musicale dell’orchestrazione di molti film/spettacoli televisivi: dal successo di Netflix, Black Mirror, a Green Planet e Dynasties II di David Attenborough.

In concomitanza dell’annuncio del nuovo album, viene presentato anche primo singolo “Dear Life”, accompagnato da uno splendido video. Diretto e girato da Jeremy George, e prodotto da Blacktide Productions (www.blacktideproductions.co.uk), il video vuole catturare l’essenza della quiete e della pace che si trova nella bellezza di ogni giorno.

“Quando Kscope mi ha chiesto di realizzare un video musicale per il primo singolo Dear Life mi sono rivolto a una sola persona. Jeremy George di Blacktide Productions, con cui lavoro in esclusiva dal 2018, vive in fondo alla mia strada, sulla costa del Dorset. È lì che ha diretto e girato questo video. È assolutamente bellissimo, come potrete vedere. Abbiamo avuto la fortuna di trovarci nel bel mezzo di un’ondata di caldo piuttosto rara nel Regno Unito, con il sole al tramonto che dava una luce perfetta. La canzone non è esattamente astratta, è abbastanza esplicito dal testo e dalla musica quello che sto cercando di dire. E George l’ha catturato perfettamente, insieme al suo straordinario cast. Ha un talento incredibile nel far rivivere dalla macchina da presa la maestosità della campagna in cui viviamo“.

Riguardo al nuovo singolo, Soord ha aggiunto: “Dear Life, che apre il disco, non ha bisogno di molte spiegazioni. ‘Don’t wish that it will all be over, in the sweetest blink of an eye’. Ci viene sempre detto di non lasciare che la vita ci passi davanti, ma è più facile a dirsi che a farsi. E prima di rendersene conto, è già tutto finito. Visto che incomincio a invecchiare, è stato un argomento per me facile da trattare. In realtà è cantata al proprio figlio da un genitore anziano sul letto di morte“.

“Luminescence” tracklist:

1. Dear Life [03:03] 2. Lie Flat [03:51] 3. Olomouc [03:55] 4. So Simple [02:05] 5. Never Ending Light [04:13] 6. Day of All Days [03:23] 7. Nestle In [03:15] 8. Instant Flash of Light [03:36] 9. Rushing [03:03] 10. Stranded Here [03:41] 11. Read to Me [02:07] 12. Find Peace [04:45]

L’album sarà disponibile in una versione deluxe in edizione limitata con libro cartonato a 3 dischi, due CD e un DVD. Il secondo CD conterrà un intero bonus album “Our Ship Sails At Dusk”, con materiale proveniente dalle session di scrittura durante il periodo di Luminescence. Il DVD conterrà tutto il materiale in alta risoluzione stereo e DTS 5.1″.

Bruce commenta “Our Ship Sails At Dusk”:

“Ho scritto per il mio album da solista a fasi alterne dal 2021. Alla fine del 2022 ho fatto il punto della situazione e mi sono ritrovato con un album di canzoni non collegate tra loro. Ho passato un po’ di tempo lontano dallo studio, per concentrarmi su ciò che stavo cercando di dire, credo per entrare in uno spazio emotivo più specifico. All’improvviso ho raggiunto un punto di svolta. Ogni volta che prendevo in mano la mia acustica tutto sembrava funzionare e le parole iniziavano a fluire. È qualcosa che, come autore, vorresti accadesse ogni giorno! In poco tempo ho finito il disco principale e mi sono ritrovato con abbastanza materiale per un altro album. Dal punto di vista tematico è in linea con la narrazione del disco principale, è un suo vero e proprio compagno”.

Luminescence sarà pubblicato in edizione limitata deluxe con 3 dischi cartonati (Luminescence + album bonus esclusivo + libro di 48 pagine + DVD), in CD, in LP, in Limited Edition Blue LP, in Digital e in Dolby Atmos.