Dermatite atopica: per tralokinumab conferme nella real life

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave il trattamento con tralokinumab, un inibitore dell’interleuchina-13, si è dimostrato efficace, maneggevole e sicuro. Al congresso 2023 della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) sono stati presentati i risultati positivi di un’esperienza di reale pratica clinica.

La dermatite atopica è caratterizzata da lesioni eczematose recidivanti, una forma clinica molto variabile da paziente a paziente, prurito persistente per la maggior parte del giorno e spesso anche di notte e un forte impatto sulla qualità di vita.

È una patologia multifattoriale che colpisce soggetti di tutte le età, nella quale si verifica un difetto della barriera cutanea con conseguente alterazione del microbioma, che perde la sua biodiversità ed è meno efficace nel contrastare la colonizzazione da S. aureus. La stimolazione del sistema immunitario genera una risposta di tipo 2 alterata che causa l’infiammazione.

Nell’infiammazione di tipo 2 le citochine coinvolte sono le interleuchine (IL)-4 e 13, che condividono molte funzioni e sono cruciali per il danno di barriera e per causare, aggravare e cronicizzare il prurito, come anche per la promozione della colonizzazione da S. aureus.

La over-espressione della IL-13 è stata dimostrata tramite l’analisi dell’mRNA in campioni di cute lesionale e non lesionale con dermatite atopica, che ha mostrato la presenza di livelli rilevabili della citochina in tutti i campioni lesionali a fronte della presenza di IL-4 solo nel 40% degli stessi.

La sovra-espressione della IL-13 nella cute:

impatta sui cheratinociti, provocando una diminuzione delle proteine e dei lipidi nella barriera cutanea che si indebolisce e un aumento della perdita di acqua transepidermica (TEWL una riduzione dei peptidi antimicrobici con aumento della suscettibilità alle infezioni cutanee il reclutamento delle cellule immunitarie per effetto delle chemochine, con conseguente azione su eosinofili e citochine che scatenano il processo infiammatorio

stimola i neuroni sensoriali cutanei responsabili della sensazione di prurito

agisce sui fibroblasti, aumentando la produzione di collagene e quindi favorendo il rimodellamento tissutale e l’ispessimento della cute.

Controllo a lungo termine della malattia con tralokinumab

L’inibizione specifica dell’interleuchina-13 con l’anticorpo monoclonale tralokinumab, rimborsato in Italia con piano terapeutico cartaceo per il trattamento della dermatite atopica dall’agosto 2022 e presente nelle linee guida europee tra le opzioni di trattamento più avanzate, consente pertanto di agire a più livelli sui molteplici fattori coinvolti nella patogenesi della malattia.

L’indicazione è per i pazienti con più di 12 anni con forme da moderate a gravi (EASI di almeno 24) e candidati alla terapia sistemica, alla dose iniziale consigliata di 600 mg per via sottocutanea seguita da 300 mg ogni 2 settimane. Il trattamento non richiede test di laboratorio iniziali e il successivo monitoraggio dei parametri ematici.

Tra i numerosi studi condotti per lo sviluppo clinico di tralokinumab, il trial a lungo termine ECZTEND, ancora in corso, prevede il follow-up fino a 5 anni dei pazienti che avevano partecipato alle sperimentazioni precedenti.

I dati a 3 anni negli adulti con dermatite atopica da moderata a grave hanno mostrato miglioramenti a lungo termine della gravità della malattia, con risposta EASI 75 e punteggio EASI inferiore a 7 nell’82,8% dei pazienti. Questi effetti, oltre a una riduzione del prurito (punteggio ≤4 nella scala numerica NRS) e un incremento della qualità di vita (punteggio DLQI ≤5) sono insorti rapidamente e si sono mantenuti nel tempo.

«Va inoltre sottolineato che i tre benefici sono stati ottenuti contemporaneamente da oltre la metà della popolazione in studio (58%, super-responders). Questi risultati, insieme a un favorevole profilo di sicurezza, supportano l’uso di tralokinumab per il controllo a lungo termine della malattia» ha osservato la dr.ssa Silvia Mariel Ferrucci, Responsabile Servizio di Dermatologia e Allergologia professionale, Policlinico di Milano.

L’esperienza del Policlinico di Milano con tralokinumab

Diversi studi di real life già pubblicati hanno confermato nella pratica clinica reale i risultati dei trial controllati e randomizzati.

L’esperienza della clinica dermatologica del Policlinico di Milano è relativa a 68 pazienti da luglio 2021 a maggio 2023, con età media di 40,6 anni, prevalentemente maschi, con punteggi medi EASI 23,5, prurito NRS 7,23, sonno NRS 4,85, DLQI (Dermatology Life Quality Index) 11,76, POEM (Patient-Oriented Eczema Measure) 17,32, ADCT (Atopic Dermatitis Control Tool) 14,82, ansia 7,8, depressione 6,7, con coinvolgimento di aree sensibili (volto) nel 75% dei soggetti. Nel 56% dei casi la dermatite atopica era persistente, a esordio precoce e prevalentemente (70%) di fenotipo classico.

In precedenza 17 pazienti erano stati trattati con dupilumab (8 inefficacia, 4 perdita di efficacia, 5 intolleranza), 4 con upadacitinib (2 effetti collaterali, 1 inefficacia, 1 perdita di efficacia), mentre i restanti 47 (69%) erano naïve alla terapia sistemica a parte il fallimento della ciclosporina.

I risultati del trattamento con tralokinumab nei 35 pazienti che hanno raggiunto i 6 mesi di terapia hanno evidenziato un netto miglioramento dell’EASI già dopo 4 settimane (da 23,2 a 8,3), ulteriormente incrementato a 16 settimane (5,9) e a 24 settimane (4,8), con una riduzione media del 78% significativa rispetto al basale (p<0,001) nei tre punti temporali.

Dopo 6 mesi hanno mostrato un trend in diminuzione anche il prurito, passato da 7 punti a 4,9 (p<0,001), e il sonno, passato da 4,2 a 2,1 punti (p=0,003). In termini di qualità di vita (DLQI) la terapia ha consentito una decisa riduzione dell’impatto delle malattia ritenuto “estrememente importante” e “molto importante”, con un contemporaneo aumento dell’impatto assente o lieve.

Hanno interrotto la terapia 10 pazienti (6,8%), 1 per desiderio di gravidanza anche se non era necessario sospendere il farmaco, 3 per sviluppo di psoriasi come già avvenuto con la precedente esposizione a dupilumab, probabilmente a causa di uno switch all’infiammazione di tipo 1 con il blocco dell’infiammazione di tipo 2, e 6 per inefficacia.

«Nella nostra pratica clinica tralokinumab si è dimostrato efficace, maneggevole e sicuro nei pazienti» ha concluso la relatrice.

