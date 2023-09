Svelata la stagione 2023/2024 del TeatroBasilica: gli spettacoli in cartellone

Niente si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, MUFFA! Svelata la nuova stagione del TeatroBasilica, ecco gli spettacoli

La muffa, come tutti sanno, è tra i microrganismi più resistenti, in grado di sopravvivere anche nelle situazioni più avverse. È un fungo microscopico che aiuta la natura a decomporre il materiale organico morto e a ridargli nuova vita.

E “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” ci ricorda Lavoisier.

Muffa, insomma, vive dove c’è morte.

Così, nel vuoto che “mortifica” i nostri giorni, vogliamo essere Muffa per la città di Roma.

Dopo l’esplosione della pandemia il TeatroBasilica ha articolato tre stagioni: La prima, “Frammenti” s’adoperava a descrivere il nostro disagio esistenziale, la seconda “Coordinate” delineava il tentativo di comprendere quale potesse essere un possibile orientamento e la terza “Across the Universe” viveva dell’aspirazione di riuscire a “riveder le stelle”.

Dopo aver vagato nello spazio sappiamo ora dove posare il nostro sguardo: non nelle costellazioni ma nei piccoli anfratti della realtà, piccoli universi dove la Muffa rigenera incessantemente una realtà morta. Le sue strutture geometriche, i colori accesi e vividi (a vederli al microscopio), l’inesauribile desiderio di vivere è ciò che accomuna gli spettacoli che ospiteremo.

E, come la Muffa che si propaga, così noi abbiamo costruito una stagione dilagante, che si insinua in generi, stili, discipline e campi artistici differenti.

Facendo vivere il nostro Teatro con strenua intensità, dalla mattina alla sera. Proponiamo i testi classici, il teatro contemporaneo e la drammaturgia d’oggi. Manteniamo gli appuntamenti con la poesia e la letteratura, la musica e la danza. Ci regaliamo grandi attori ed importanti registi, le compagnie riconosciute e quelle più giovani. Abbiamo consolidato i rapporti con gli artisti cui ci sentiamo più affini, fatto nascere collaborazioni con realtà italiane di gran pregio e siamo pronti a nuovi incontri e a nuovi progetti.

Spesso ci chiediamo, nei momenti di sconforto, perché non molliamo? A cosa serve un teatro come il nostro in questa città inerte? Poi ci rendiamo conto che non si tratta di un fatto di “vocazione”, ma di necessità, naturale come per la Muffa.

E così torniamo a lavorare.

“Quando la vita ti dà muffa fanne penicillina”

Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti

La Stagione 2023/2024 si apre con grandi nomi del nostro teatro.

Il 2 ottobre serata evento dedicata a ROBERTO HERLITZKA con Roberto Herlitzka a cura di ANTONIO CALENDA. Dal 2020 al 2022 il TeatroBasilica ha ospitato un evento unico e straordinario: la lettura completa della Divina Commedia da parte di Roberto Herlitzka. Tutti e cento i canti di Dante sono stati letti integralmente da uno degli interpreti più importanti del teatro italiano in diciassette appuntamenti. Una serata evento da non perdere in compagnia di Roberto Herlitzka e Antonio Calenda in cui i due protagonisti si racconteranno al pubblico ripercorrendo anni di carriera.

La stagione, “Di Quella Che Chiamano Prosa”, si aprirà ufficialmente il 29 settembre con CHIARA GUIDI/SOCIETAS con Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia: Inferno. Violoncello Francesco Guerri. Lo spettacolo era programmato nel maggio del 2023 al TeatroBasilica nella rassegna CONGIUNZIONI, progetto di ricognizione delle arti sceniche contemporanee a cura di Fabio Biondi. A causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia, lo spettacolo era stato rinviato e ci è sembrato giusto riprogrammarlo per l’apertura della stagione. “Dal 2015 – scrive Chiara Guidi – svolgiamo esercizi di composizione sulle parole di Dante e, per ogni canto delle tre cantiche, ricerchiamo ogni volta un’architettura che possa manifestare il passaggio di una presenza: un corpo sonoro in transito sulle parole della Divina Commedia”.

Il 23 e 24 settembre – in una sorta di prologo di stagione – due serate promosse da A.G. PRODUZIONI che da quest’anno entra nella grande famiglia del TeatroBasilica con Voci per Gilgameš – reading musicale, testo e regia a cura di Noemi Ghetti, musiche di Francesco Venerucci e Henry Purcell, interpreti: Valentina Gristina, Giorgia Porchetti. A.G. PRODUZIONI tornerà poi dal 10 al 12 maggio con Rosella, di Alberto Saibene ed Egidia Bruno.

La stagione prosegue dal 5 al 8 ottobre con una proposta di M.A.T. (ex Teatro del Carretto): Ho bisogno che qualcuno mi dica che sto bene, drammaturgia Maria Teresa Berardelli, regia Giacomo Vezzani, con Elisa Di Eusanio, Giulia Galiani, Valentina Martino Ghiglia, Marta Nuti. Il 10 e 11 ottobre e 5 e 6 dicembre 2023, il TEATRO DEL LOTO porterà in scena Figli di Abramo di Svein Tindberg, adattamento e interpretazione Stefano Sabelli.

E poi ancora, dal 13 al 15 ottobre NOVE TEATRO con Procedura, drammaturgia Renato Gabrielli, regia Domenico Ammendola, con Massimiliano Speziani e Daniele Gaggianesi; dal 19 al 22 ottobre, PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO con Spezzato è il cuore della bellezza con Serena Balivo ed Erica Galante, ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco; il 24 e 25 ottobre il TEATRO DELLE DONNE propone Teoria del numero perfetto applicata alla storia dell’utopia socialista, testo e regia Filippo Renda, con Antonio Fazzini e Filippo Renda. Dal 27 al 29 ottobre Vita Amore Morte e Rivoluzione uno spettacolo documentario di e con PAOLA DI MITRI. Dal 3 al 5 novembre LUISA BORINI proporrà Molto dolore per nulla di e con Luisa Borini. Dal 9 al 12 novembre arriva FORT APACHE con Famiglia, drammaturgia e regia Valentina Esposito.

Dal 14 al 19 novembre torna al TeatroBasilica l’attesissimo nuovo lavoro di un grande talento della scena italiana: DANIELE PARISI con A volte Maria, a volte la pioggia, spettacolo per attore solo parlato a più voci, tragico, comico suo malgrado.

Ancora un’importata collaborazione che si rinnova: dal 21 al 26 novembre è la volta di BIANCOFANGO con Fragile show, drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani, regia Francesca Macrì, con Andrea Trapani. Dal 30 novembre al 3 dicembre arriva al TeatroBasilica la COMPAGNIA LICIA LANERA con Guarda come nevica. Cuore di cane, con Licia Lanera e Qzerty. Torna GIULIA TRIPPETTA dal 7 al 10 dicembre con Questa non è casa mia. Dal 14 al 17 dicembre sarà la volta di Giusto di e con ROSARIO LISMA.

Il 21 dicembre appuntamento da non perdere con Il dio dell’acqua di GIANNI GUARDIGLI, regia di Alessandro Di Murro, con DANIELA GIOVANETTI, musiche originali Enea Chisci, produzione Gruppo della Creta.

La seconda parte di stagione si apre il 9 gennaio – fino al 14 – con la compagnia MEZZA LIRA con Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Il 16 e 17 gennaio sarà la volta di LST TEATRO con Dov’è finito lo zio coso, con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan, adattamento teatrale e regia Manfredi Rutelli. LAURA SICIGNANO dal 19 al 21 gennaio proporrà I treni della felicità, drammaturgia Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, con Fiammetta Bellone, Federica Carrubba Toscano, Egle Doria.

Dal 25 gennaio al 4 febbraio, sarà la volta di Smarrimento, uno spettacolo scritto e diretto da LUCIA CALAMARO, per e con LUCIA MASCINO. Dal 12 al 18 febbraio, INDEX: un progetto artistico e produttivo condiviso da Muta Imago (Claudia Sorace e Riccardo Fazi), Daria Deflorian e Antonio Tagliarini una rassegna in cui si racconta al pubblico il proprio fare attraverso spettacoli, studi, incontri, masterclass. Il 21 febbraio Francesca Benedetti sarà Erodiade di Giovanni Testori, spettacolo a cura di Marco Carniti. Dal 23 al 25 febbraio FUCINAZERO presenta Carne di uomo e di balena, regia Matteo Finamore, drammaturgia Jacopo Angelini e Francesco Battaglia, con Mario Berretta, Andrea Carriero, Lorenzo Giovannetti, Giulia Rossoni. Dal 27 febbraio al 3 marzo torna al TeatroBasilica, ANDREA COSENTINO con Rimbambimenti.

Nando Paone, Daniela Giovanetti, Valeria Almerighi saranno i protagonisti dal 6 al 10 marzo di La lezione di Eugène Ionesco, con la regia di ANTONIO CALENDA.

Il 12 marzo CARLA CHIARELLI sarà La ragazza Carla di Elio Pagliarani. Dal 15 al 17 marzo torna OSCAR DE SUMMA con La sorella di Gesù Cristo. Il 21 e 22 marzo PIETRO ANGELINI sarà in scena con Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi. Uno spettacolo di è con GIUSEPPE SCODITTI sarà quello in scena dal 23 e 24 marzo, dal titolo Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa, regia di Gabriele Gerets Albanese. Il 26 e 27 marzo DONATO PATERNOSTER sarà Super Santos. Uno che ce l’ha fatta. Dal 3 al 7 aprile BENEDETTA PARISI e ALICE SINIGAGLIA proporranno Funerale all’italiana.

Dal 8 al 28 aprile un progetto di Gruppo della Creta (la compagnia residente del TeatroBasilica) e Michele Sinisi, produzione Gruppo della Creta, Elsinor centro di produzione, Fattore K: I Masnadieri, di FRIEDRICH SCHILLER, regia di MICHELE SINISI, con Matteo Baronchelli, Stefano Braschi, Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, Amedeo Monda, Laura Pannia, Donato Paternoster (altri attori in via di definizione). Un giovane Schiller nel 1781, nel clima inquieto dello Sturm und Drang, dedica questa tragedia, I Masnadieri, alla figura di un grande ribelle sconfitto. Karl Moor la violazione radicale della legge, la pratica estrema del male come unico mezzo per soddisfare la sua ansia d’ infinita grandezza e libertà.

Dal 3 al 5 maggio per la prima volta al TeatroBasilica arriva ELENA BUCCI con Canto alle vite infinite, spettacolo che dopo aver debuttato a “Primavera dei Teatri”, sarà in scena per la prima volta a Roma.

Il 6 e 7 maggio, lo spettacolo selezionato dal bando inventaria: COMPAGNIA SUNNY SIDE con Uccidiamo il re, scritto e diretto da Massimiliano Aceti. Dal 14 al 19 maggio Matteotti Medley, documentario teatrale a c. di e con MAURIZIO DONADONI, regia Paolo Bignamini.

Ricca anche la proposta di concerti del TeatroBasilica con appuntamenti il 19 novembre 2023; 10 dicembre 2023; 21 gennaio 2024; 25 febbraio 2024; 11 marzo 2024; 21 aprile 2024 con PORTRAITS Sensing, Listening, Breathing, Sounding a cura di MINIERA Teatro Basilica, una rassegna musicale concepita come un’“esposizione”, che presenta o, meglio, “mette in opera” sei ritratti di sei realtà attive nel panorama musicale di ricerca. (Email: info@minieraroma.it -Sito web: www.minieraroma.it – Instagram: minieraroma)

Per la sezione LETTERATURA, da dicembre ad aprile un lunedì al mese alle ore 19.00 DAVIDE BRULLO E FABRIZIA SABBATINI propongono Un raggio di oscurità_ Storie fra Oriente e Occidente: 11 dicembre GEISHE, 19 febbraio UPANISHAD NELLA VERSIONE DI W.B. YEATS, 4 marzo UN RAGGIO DI OSCURITA’, 15 aprile ODISSEA NELLA VERSIONE DI T.E. LAWRENCE

E ancora da novembre a marzo un lunedì al mese alle ore 21.00 UN PROGETTO DI BARTOLINI/BARONIO dal titolo RedReading, in un’atmosfera informale, un libro e il suo autore, incontrano il teatro, un progetto che procede per cicli ed episodi: 13 novembre COME FRATELLI E SORELLE vite profughe, esistenze partigiane, 18 dicembre PIATTI FORTI ratatouille di canzoni e parole, 22 gennaio QUANDO IL BAMBINO ERA BAMBINO sguardi dentro la terra sonora di Peter Handke, 26 febbraio FEROCEMENTE VIVI scavando a mani nude, intrecciando fili, 18 marzo una uova produzione in fase di allestimento.

La stagione si conclude con la sezione DANZA. Dopo il successo della stagione appena trascorsa torna dal 27-31 maggio, NEL BLU_ Esplorando gli orizzonti della danza contemporanea, rassegna di danza contemporanea organizzata da TeatroBasilica e Gruppo della Creta. La rassegna nasce dalla volontà di dare spazio ad artisti che siano in contatto con il presente e che guardino al futuro, sia nella loro ricerca coreografica e di linguaggio corporeo che nella scelta delle tematiche che portano in scena.

INFORMAZIONI

Chi siamo: Musica, teatro, pittura, fotografia, cinema e letteratura devono avere uno spazio dove convivere perché soltanto dalla somma di ognuna di esse si può trovare il senso dei nostri giorni. Si sono uniti per la costruzione del “TeatroBasilica” l’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro, il collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici, con la collaborazione di Antonio Calenda. Un noi, fatto da generazioni ed esperienze diverse, che mira a creare una comunità di persone prima e di pensieri e intenti poi. L’incontro rende imprevedibile l’esito del racconto poiché intreccia volontà e traiettorie, identità e alterità che, moltiplicando il potenziale, abbattono appunto i confini del prevedibile.

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

lunedì ore 19:00 – dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

Prezzi: Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519