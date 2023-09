Prestiti per lo studio: erogati oltre 220 milioni in 8 mesi

Più di 220 milioni di euro: è questo il valore dei prestiti personali erogati nei primi 8 mesi del 2023 per far fronte a spese legate a scuola, università e formazione

Più di 220 milioni di euro; è questa la cifra che, secondo le stime di Facile.it e Prestiti.it, il valore dei prestiti personali erogati agli italiani nei primi 8 mesi del 2023 per far fronte a spese legate a scuola, università e, più in generale, alla formazione.

L’analisi, realizzata su un campione di oltre 260mila richieste* di prestiti personali raccolte online dai due portali, ha messo in luce una doppia tendenza: l’importo medio richiesto, pari a 6.752 euro, è diminuito del 4% rispetto allo scorso anno; di contro, il peso percentuale delle domande di prestiti personali destinati allo studio è aumentato del 6,2%.

«Il costo della formazione in Italia può essere elevato e l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno di certo non aiuta le famiglie; già a partire dai primi cicli scolastici la spesa può arrivare a centinaia di euro, ma quando si parla di formazione universitaria o post-universitaria, i prezzi possono essere ben più elevati», spiega Aligi Scotti, Responsabile BU prestiti di Facile.it «Un prestito personale può rappresentare quindi una soluzione per far pesare il meno possibile sul budget familiare questo tipo di spesa e un modo per continuare ad investire sul proprio futuro senza dover rinunciare alla propria formazione».

Guardando più da vicino agli importi richiesti per finanziamenti destinati alla formazione emerge che quasi un terzo del campione ha puntato ad ottenere meno di 3.000 euro, mentre le domande di taglio medio, tra i 3mila euro e i 5mila euro, sono quelle cresciute maggiormente e hanno raggiunto il 31% del totale (erano il 26% lo scorso anno). In calo, invece, le richieste superiori ai 10.000 euro, diminuite del 10% su base annua.

Il profilo del richiedente

Analizzando il profilo di chi ha presentato domanda di prestito personale per sostenere spese legate a scuola e formazione emerge che l’età media dei richiedenti è pari a 35 anni, mentre i giovani under 26 rappresentano il 30% della richiesta, valore in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

I prestiti per lo studio si confermano una tipologia di finanziamento particolarmente richiesta non solo dai giovani, ma anche dalle donne; il campione femminile rappresenta il 41% della domanda, valore molto elevato se si considera che, sul totale prestiti, le donne rappresentano meno del 27% delle richieste.

* Analisi realizzata su un campione di oltre 260 mila richieste di prestiti personali raccolte da Facile.it e Prestit.it da gennaio ad agosto 2022 e 2023.

Immagine (c) zimmytws