Nora Marte in radio con il nuovo singolo “Rosso”

L’artista Nora Marte lancia il suo nuovo singolo “Rosso”, disponibile in radio e in digitale, raccontando sé stessa senza freni

“Rosso”, nuovo singolo dell’eclettica artista Nora Marte è disponibile sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano, interamente composto dall’artista, è un racconto profondo e intimo a 360° della stessa, realizzato in occasione dei suoi 25 anni. Nora Marte si guarda allo specchio e si racconta. Racconta il suo io, la sua arte, la sua musica, presentandosi al pubblico senza freni.

Storia dell’artista

Nora Marte, al secolo Martina Pichierri, è una cantautrice indipendente italiana. Nasce il 9 febbraio 1998 e cresce nel background musicale romano, inizia a comporre all’età di 12 anni e si fa conoscere ben presto con il nome d’arte Martyna. Si forma presso numerose accademie sul territorio nazionale e, con alle spalle diverse collaborazioni artistiche e produzioni, la vediamo esibirsi su importanti palchi italiani (Atlantico Live di Roma, Teatro Brancaccio di Roma, Il Cantagiro, ecc.). Dopo varie esperienze, anche con etichette discografiche indipendenti, nel 2019 inizia il percorso totalmente indipendente di autoproduzione per l’artista. Nel 2020 nasce Nora Marte. L’artista presenta il suo nuovo progetto discografico lanciando il singolo di debutto “Storie Fragili” il 20 gennaio 2020 in un concerto all’Hard Rock Cafè di Firenze. A pochi mesi di distanza vengono rilasciati “Anime sospese noi” e “Resta cenere”, anticipazioni del progetto discografico di Nora Marte.

Il 26 novembre del 2020 viene rilasciato “Quello che resta”, un grido di leggerezza e speranza che l’artista vuole lanciare. Nel 2020 la vediamo partecipe di diverse collaborazioni con numerosi artisti, pronta sempre a trasmettere importanti messaggi agli ascoltatori e nel 2021 pubblica il suo nuovo EP “Per un po’”, un racconto dell’artista a 360 gradi. A pochi mesi dal lancio dell’album, Nora Marte torna sulle scene con “Angel’s Tears”. La discografia dell’artista fa parte del catalogo musicale di Help Music, e per Help Music, Nora Marte si occupa di condurre i format “Emergenti in rampa di lancio” e “La classifica” con appuntamento mensile.

A dicembre 2021, l’artista inaugura Artist Academy, centro di formazione artistica di cui è responsabile e coordinatrice in Toscana, nella città di Prato. Il 6 maggio 2023, in occasione della prima tappa della famosa corsa ciclistica, l’artista lancia un nuovo progetto, “Giro d’Italia”, brano da lei composto in memoria di Emilio Ravasio, giovano ciclista venuto a mancare proprio durante una tappa del giro nel 1986. L’ultimo singolo pubblicato da Nora Marte è “Rosso”, un racconto profondo e intimo dell’artista in occasione dei suoi 25 anni.