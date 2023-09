“Lo que pasò” è il singolo di debutto di Brenda Frontera

Si intitola “Lo que pasò” il singolo di debutto della cantante Brenda Frontera: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

Il brano racconta di come si dovrebbe lasciar andare il passato e le sue sofferenze. È importante guardare al presente e godersi la vita in ogni momento. Il caldo dell’estate, il sole, il mare, la voglia di ballare hanno il sopravvento su una storia finita, su vecchi rancori o su malelingue che ci hanno lasciato cicatrici difficili da guarire.

Con un testo in spagnolo Brenda esprime tutta la gioia di vivere in una sferzata di reggaeton a tratti melodico, a tratti più rap; come uno scioglilingua dal ritmo prorompente e trascinante.

Nel videoclip, disponibile sul canale YouTube dell’artista, Brenda interpreta un sexy meccanico che, tra un motore e l’altro, balla e immagina di essere al mare.

L’estate è fatta di spensieratezza e divertimento. Canzoni come quella di Brenda ci aiutano nello svago e nel fissare momenti di vita che rimarranno per molti l’immagine di questa estate.

Gli arrangiamenti e la produzione sono stati curati dal producer Max Titi e il brano pubblicato dalla label Maxy Sound.

Il genere musicale reggaeton è ormai tipico in estate anche nel nostro paese, grazie ad artisti come Luis Fonsi, Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma e molti altri. Esploso negli anni novanta a Porto Rico, si è poi diffuso in tutto il mondo. Le sue vere origini tuttavia affondano nella musica reggae panamense, già in voga fin dagli anni settanta.

Il brano “Lo que pasò” di Brenda Frontera si aggiunge a questa collezione di “canzoni per l’estate” ed è da oggi disponibile in tutti gli store digitali, raggiungibili tramite il seguente link.