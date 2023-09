Il Parco Regionale Porto Conte di Alghero fa il pieno di visitatori

Continua a crescere anche nella stagione estiva 2023 la capacità del Parco regionale di Porto Conte di Alghero di auto-finanziarsi con le attività di fruizione dell’Ecomuseo

Continua a crescere anche nella stagione estiva 2023 la capacità del Parco regionale di Porto Conte di Alghero di auto-finanziarsi attraverso le attività di fruizione dell’Ecomuseo. Nel periodo giugno – agosto 2023, con la formula gestionale dell’unico biglietto per visitare tutti i siti dell’ecomuseo, ottenuto un incremento del fatturato del 66% rispetto al 2019.

Nel periodo dell’alta stagione 2023 (giugno–agosto) crescono i risultati della vendita dei biglietti per la fruizione dell’Ecomuseo del Parco che fa registrare un fatturato superiore agli 85 mila euro con una crescita del 28% rispetto allo stesso trimestre dell’annualità 2022. Confrontando il dato con il trimestre di alta stagione del 2019, ultima annualità di operatività piena prima della pandemia, la crescita è ancora più eclatante con un miglioramento del fatturato pari al 66%.

Direttivo e Direzione del Parco osservano che la scelta, introdotta con la stagione 2022 della forte semplificazione dell’offerta (con un unico biglietto, quello dell’Ecomuseo) e dell’utilizzo di una piattaforma digitale e di una APP dedicata per la gestione delle prenotazioni e delle vendite, si sta rivelando sempre più adeguata e ricca di ottimi risultati. L’Ecomuseo ingloba in sé tutti i principali attrattori ambientali e storico culturali dell’area protetta che diventano visitabili in maniera integrata nell’arco temporale di un anno (dal momento della emissione del biglietto) a differenza del passato: non più, quindi, un biglietto per ogni singolo attrattore del Parco, come in passato, ma un’offerta unica con un unico biglietto.

Fanno parte integrante dell’Ecomuseo, cinque principali attrattori: 1. Casa Gioiosa, prestigiosa sede del Parco ed ex colonia penale; 2. il M.A.S.E. il museo dedicato allo scrittore – aviatore Antoine De Saint Exupèry ospitato nella suggestiva torre aragonese (Torre Nuova); 3. il M.A.P.S., museo ambientale e storico a cielo aperto incastonato nel promontorio di rara bellezza di Punta Giglio; 4. l’oasi faunistica “Le Prigionette” da cui partono itinerari naturalistici e storici da percorrere a piedi, in bici, con mini car e bike elettriche; 5. la Villa romana di “Sant’Imbenia”.

Nel corso della stagione 2023 il sito di Casa Gioiosa ospita anche la mostra tematica “AlgueRex” con una formula di biglietto integrato con quello dell’Ecomuseo. Si tratta di una formula molto apprezzata dai visitatori, soprattutto dalle famiglie con bambini, che sta contribuendo a sollevare il livello delle vendite e la crescita del fatturato.