Finge il suicidio: la moglie lo trova in Grecia grazie a “Chi l’ha visto?”

Finge il suicidio e va in Grecia. La moglie lo trova dopo 10 anni grazie a “Chi l’ha visto?”. L’uomo aveva lasciato una lettera di addio indirizzata ai genitori prima di sparire nel nulla

Una lettera di addio in cui annuncia il suicidio, poi la scomparsa. Sua moglie però non si rassegna e dopo 10 anni grazie a Chi l’ha visto? ritrova il marito. Sembrerebbe una storia a lieto fine e invece no, perché Adamo Guerra non ha alcuna intenzione di parlare con la donna con cui è stato sposato per 15 anni, né con le due figlie, abbandonate da piccole con poche parole su un foglio bianco.

È il 2013 quando Guerra scrive queste parole ai genitori prima di sparire: “Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo. Restano ancora alcuni anni difficili”. La sua auto viene ritrovata nei pressi di Ancona e gli inquirenti scoprono che si era imbarcato su un traghetto per la Grecia, ma di lui non si hanno più tracce. La moglie non crede al suicidio e nei successivi 10 anni continua a cercarlo.

Nella puntata di ieri di Chi l’ha visto? Guerra è stato raggiunto dalle telecamere del programma: a Patrasso in Grecia, dove vive. “Spegni tutto- ha detto all’inviato del programma- Andate via. Io non sono qui. Voi non mi avete trovato. La cosa finisce qui”, ha aggiunto lapidario. La moglie Raffaella in studio è rimasta di stucco e ha commentato con queste parole l’accaduto: “Non è un uomo, non è umano”.